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科技
2024-09-19 17:52:00

鐵路經商冒險手遊《雷索納斯》正式上線　新手福利禮包碼資源送不停！

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雷索納斯｜鐵路經商冒險手遊正式上線　新手福利禮包碼資源送不停！

雷索納斯｜鐵路經商冒險手遊正式上線　新手福利禮包碼資源送不停！

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沛羽數位娛樂代理的鐵路經商冒險手機遊戲《雷索納斯》於今日（19日）正式上線，並同步釋出特別篇動畫及一系列開服活動消息。這款遊戲結合了即時卡牌策略戰鬥與列車模擬經營玩法，讓玩家在遊戲中扮演「科倫巴商會」的列車長，穿梭於各個城市與地區，與形形色色的乘員們相遇相識，並指揮他們迎戰強敵，一同拯救面臨危機的世界。

《雷索納斯》特別篇動畫：列車長的一天(第一話)：

遊戲玩法&背景

你將作為「科倫巴商會」的列車長，往返於各個城市與地區，與形形色色的乘員們相遇相識並指揮他們迎戰強敵，一同拯救面臨危機的世界；更可透過城市之間的貨運訂單、貿易活動累積資金，一步步成為商業大亨。

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為慶祝遊戲上線，官方推出了「啟程簽到」活動。玩家只需累計登入到達指定天數，即可獲得拉普拉斯協議、稀有裝備箱及SSR乘員自選券等豐富獎勵，幫助玩家快速獲取強力乘員。

 

登入遊戲領取事前登錄獎勵 參與啟程簽到，獲取 SSR 自選券 常駐活動「虛演刻錄」：玩家在「澄明數據中心」市政廳找到摩爾，進入虛演空間與各類敵人進行酣暢淋漓的模擬戰鬥，完成戰鬥後得到的「刻錄憑證」可在摩爾處兌換限定頭像、虛擬環境套裝等獎勵。 「常駐招募」新增雙卡池，各別提升 SSR 乘員「夏洛蒂」及「苔妮」乘員獲得機率。 「專列招募」新增卡池，SSR 乘員「微醺回味・亞莉奈」獲得機率提升。 「常駐招募」新增雙卡池，各別提升 SSR 乘員「夏洛蒂」及「苔妮」乘員獲得機率。

遊戲主題曲「Hz」及遊戲 BGM

官方表示，本作各大陣營印象曲及多首遊戲音樂由 Hiroyuki SAWANO（澤野弘之）及 KOHTA YAMAMOTO（山本康泰）製作，邀請知名歌手 mizuki（from UNIDOTS）演唱主題曲「Hz」，並由「大張正己」擔任動畫監督，特別釋出製作花絮，讓玩家一窺遊戲音樂製作的幕後秘辛。

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官方還釋出了一系列新手禮包碼，讓玩家在遊戲初期就能獲得豐富資源。

新手福利禮包碼：

  • RSNSLAUNCHGIFT
  • RSNSGIFT
  • RSNS2024LAUNCH
  • BILIBILILSNS
  • TAPTAPLSooNS
  • TGHN2FGBHY
  • THFS4THNKI
  • YHNGF6PLSM
  • PLMS3G8SGT
  • KIUHN6QSFH
  • PLMFS3EHNM
  • OKMGD6WEGN
  • PLMG2WSFGY
  • LSNS0229
  • LSNS666
  • LSNS888
  • LSNS999
  • VIP666
  • VIP888
  • VIP999

《雷索納斯》官方將陸續釋出更多遊戲相關最新情報，欲知更多遊戲資訊請密切注意後續報導與官方社群頁面。

iOS 版下載連結

Android 版下載連結

官方網站

 

 
 
 