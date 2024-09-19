雷索納斯｜鐵路經商冒險手遊正式上線　新手福利禮包碼資源送不停！

沛羽數位娛樂代理的鐵路經商冒險手機遊戲《雷索納斯》於今日（19日）正式上線，並同步釋出特別篇動畫及一系列開服活動消息。這款遊戲結合了即時卡牌策略戰鬥與列車模擬經營玩法，讓玩家在遊戲中扮演「科倫巴商會」的列車長，穿梭於各個城市與地區，與形形色色的乘員們相遇相識，並指揮他們迎戰強敵，一同拯救面臨危機的世界。
《雷索納斯》特別篇動畫：列車長的一天(第一話)：
遊戲玩法&背景
你將作為「科倫巴商會」的列車長，往返於各個城市與地區，與形形色色的乘員們相遇相識並指揮他們迎戰強敵，一同拯救面臨危機的世界；更可透過城市之間的貨運訂單、貿易活動累積資金，一步步成為商業大亨。
為慶祝遊戲上線，官方推出了「啟程簽到」活動。玩家只需累計登入到達指定天數，即可獲得拉普拉斯協議、稀有裝備箱及SSR乘員自選券等豐富獎勵，幫助玩家快速獲取強力乘員。
遊戲主題曲「Hz」及遊戲 BGM
官方表示，本作各大陣營印象曲及多首遊戲音樂由 Hiroyuki SAWANO（澤野弘之）及 KOHTA YAMAMOTO（山本康泰）製作，邀請知名歌手 mizuki（from UNIDOTS）演唱主題曲「Hz」，並由「大張正己」擔任動畫監督，特別釋出製作花絮，讓玩家一窺遊戲音樂製作的幕後秘辛。
官方還釋出了一系列新手禮包碼，讓玩家在遊戲初期就能獲得豐富資源。
新手福利禮包碼：
- RSNSLAUNCHGIFT
- RSNSGIFT
- RSNS2024LAUNCH
- BILIBILILSNS
- TAPTAPLSooNS
- TGHN2FGBHY
- THFS4THNKI
- YHNGF6PLSM
- PLMS3G8SGT
- KIUHN6QSFH
- PLMFS3EHNM
- OKMGD6WEGN
- PLMG2WSFGY
- LSNS0229
- LSNS666
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- VIP999
《雷索納斯》官方將陸續釋出更多遊戲相關最新情報，欲知更多遊戲資訊請密切注意後續報導與官方社群頁面。
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