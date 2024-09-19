雷索納斯｜鐵路經商冒險手遊正式上線　新手福利禮包碼資源送不停！

沛羽數位娛樂代理的鐵路經商冒險手機遊戲《雷索納斯》於今日（19日）正式上線，並同步釋出特別篇動畫及一系列開服活動消息。這款遊戲結合了即時卡牌策略戰鬥與列車模擬經營玩法，讓玩家在遊戲中扮演「科倫巴商會」的列車長，穿梭於各個城市與地區，與形形色色的乘員們相遇相識，並指揮他們迎戰強敵，一同拯救面臨危機的世界。 《雷索納斯》特別篇動畫：列車長的一天(第一話)：

遊戲玩法&背景 你將作為「科倫巴商會」的列車長，往返於各個城市與地區，與形形色色的乘員們相遇相識並指揮他們迎戰強敵，一同拯救面臨危機的世界；更可透過城市之間的貨運訂單、貿易活動累積資金，一步步成為商業大亨。

為慶祝遊戲上線，官方推出了「啟程簽到」活動。玩家只需累計登入到達指定天數，即可獲得拉普拉斯協議、稀有裝備箱及SSR乘員自選券等豐富獎勵，幫助玩家快速獲取強力乘員。

遊戲主題曲「Hz」及遊戲 BGM 官方表示，本作各大陣營印象曲及多首遊戲音樂由 Hiroyuki SAWANO（澤野弘之）及 KOHTA YAMAMOTO（山本康泰）製作，邀請知名歌手 mizuki（from UNIDOTS）演唱主題曲「Hz」，並由「大張正己」擔任動畫監督，特別釋出製作花絮，讓玩家一窺遊戲音樂製作的幕後秘辛。