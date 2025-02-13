長安汽車DEEPAL電動車引入香港　S07電動SUV一換一$24.8萬起

DEEPAL（深藍）是中國四大汽車集團之一長安汽車的第一個新能源品牌，2022在中國正式推出，「DEEPAL」名字寓意著海洋和宇宙的盡頭，象徵著科技、自然和人類之間的和諧關係。香港由大昌行任代理，抵港首發有SUV車型的DEEPAL S07，同場帶來多款型號的電動車，涵括小型SUV S05、大型SUV E07、中型房跑L07及四驅越野車G318，位於大昌行大廈的九龍灣陳列室亦同時開幕。

車價24.8萬起

發布會請來王敏奕任嘉賓，為新車揭幕。DEEPAL S07有標準版及長續航版兩款，前者配備66.8kW電池，續航距離為485公里，馬力達258PS、扭力320Nm，一換一售價為$248800。長續航版則為79.97kW電池，續航距離為560公里，馬力217PS、扭力320Nm，一換一售價為$266800，預計於今年第二季交付。

DEEPAL S07車頭蓋上有肌肉線條，半密封式平面鬼面罩有分明的X棱線，左右兩邊有網格輪廓分明，展示車鮮橙色及青色，充滿動感。車頭燈為條狀配上3個六邊盾形設計，車尾更有發光Logo及星焰貫穿式尾燈，更有一粒被稱作「能量晶體」的六邊形高位剎車燈，非常獨特。