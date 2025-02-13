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科技
2025-02-13 18:46:15

長安汽車DEEPAL電動車引入香港　S07電動SUV一換一$24.8萬起

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長安汽車旗下電動車品牌DEEPAL正式攻港，請來王敏奕任嘉賓。

長安汽車旗下電動車品牌DEEPAL正式攻港，請來王敏奕任嘉賓。

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發布會同時展出DEEPAL多部電動車。

發布會同時展出DEEPAL多部電動車。

DEEPAL（深藍）是中國四大汽車集團之一長安汽車的第一個新能源品牌，2022在中國正式推出，「DEEPAL」名字寓意著海洋和宇宙的盡頭，象徵著科技、自然和人類之間的和諧關係。香港由大昌行任代理，抵港首發有SUV車型的DEEPAL S07，同場帶來多款型號的電動車，涵括小型SUV S05、大型SUV E07、中型房跑L07及四驅越野車G318，位於大昌行大廈的九龍灣陳列室亦同時開幕。

DEEPAL S07電動SUV外型充滿運動感。 DEEPAL S07車尾燈設計特別。 DEEPAL S07六邊形高位剎車燈。 DEEPAL S07配備20吋車軨。 DEEPAL陳列室展出青色版本S07。 DEEPAL S07不算大部，適合香港路況。 DEEPAL S07車身尺寸為4,750x1,930x1,625mm。

車價24.8萬起

發布會請來王敏奕任嘉賓，為新車揭幕。DEEPAL S07有標準版及長續航版兩款，前者配備66.8kW電池，續航距離為485公里，馬力達258PS、扭力320Nm，一換一售價為$248800。長續航版則為79.97kW電池，續航距離為560公里，馬力217PS、扭力320Nm，一換一售價為$266800，預計於今年第二季交付。

DEEPAL S07車頭蓋上有肌肉線條，半密封式平面鬼面罩有分明的X棱線，左右兩邊有網格輪廓分明，展示車鮮橙色及青色，充滿動感。車頭燈為條狀配上3個六邊盾形設計，車尾更有發光Logo及星焰貫穿式尾燈，更有一粒被稱作「能量晶體」的六邊形高位剎車燈，非常獨特。

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DEEPAL S07車廂簡約豪華。 DEEPAL S07中控台的15.6吋可動式「向日葵」屏幕。

配備齊全

內裝以豪華遊艇為靈感，前排雙零重力座椅，可通風加熱、自動調校、8點式按摩、電動腿托等配備。設有64色環抱式氣氛燈、14個揚聲器、HUD全息投影、天幕式天窗、後排功能觸控屏等。中控台的15.6吋可動式「向日葵」屏幕，可以自動調校方向，對駕駛者或是副駕都可，相當實用。

DEEPAL E07大型電動SUV。 DEEPAL E07車尾科幻，尾箱門可自動捲上打開。 DEEPAL E07車廂前座布局。
DEEPAL G318越野車。 DEEPAL G318車尾設有士啤軚。 DEEPAL G318內裝更加粗獷。
DEEPAL S05定位為小型SUV。 DEEPAL S05車尾設計簡約。 DEEPAL S05車廂設計跟S07相似。
DEEPAL L07跑味最濃。 DEEPAL L07車尾有個小型尾翼。 DEEPAL L07車廂前座布局。

旗下型號左軚版本

其他車款同樣值得留意，當中E07展出的已是右軚版，預計今年內亦會在港開售。四驅越野車G318很有G-Class的霸氣，車廂設計亦吸睛。另外幾款SUV都貫徹電動車的簡約科幻感，暫時未知何時會正式引入香港。

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