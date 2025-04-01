開啟「地震預警」功能教學 iOS / Android / 華為手機都用得！

上週末緬甸發生7.9級地震，做成當地重大傷亡，以至鄰近地區如國內雲南、泰國曼谷均受影響，亦讓各地市民關注如何取得類似緊急情況的警報資訊。

現時大部份智能手機均支援警示接收功能 事實上現時大部份智能手機，均支援地區廣播資訊及警示接收功能，不過部份機型或預設關閉相關設定。想確認開啟預警通知，各機型設定如下：

iPhone（iOS 裝置）： 在設定選項「通知」分頁，捲動至畫面底部，確保「緊急警示」一欄已勾選啟動； HUAWEI（EMUI 裝置）： 在設定選項「聲音與震動」中、「小區廣播設定」內警報一欄，確保「極端威脅」跟「嚴重威脅」已勾選啟動； Android裝置： 因定制介面關係，各品牌機型設定未必相同。以Samsung Galaxy S25 Ultra為例，設定頁「安全與緊急情況」中，確保「地震警示」為開啟； 另外OPPO FIND N5手機，則可在設定頁「SOS 緊急聯絡」中，確保「地震警示」為開啟；

至於使用國行手機用家，早前有國內媒體列出各主要品牌的「地震警示」設定操作，有需要用家可按圖中指示進行設定。