開放世界動作手遊《鳴潮》公測正式上線　領取開服福利懶人包

由知名《戰雙帕彌什》開發商庫洛遊戲（KURO GAME）打造的最新動作 RPG 手遊《鳴潮》（Wuthering Waves），於今日（23號）正式啟動公測。玩家現在可以透過 Google Play、App Store、Epic Game Store 及官方網站下載該遊戲，並且官方已經宣布了一系列公測期間的活動獎勵。

即日起，玩家只需登入遊戲並前往信箱，即可領取預約活動達成的里程碑獎勵，包括貝幣*80000、高級共鳴促劑*10、星聲*200、羈旅印章・啟程、喚聲渦紋*20及自選夜歸魂系列武器*1。此外，官方將於 5 月 24 日上午 10:00 發放「喚聲渦紋*10」、5 月 25 日上午 10:00 會發放「浮金波紋*10」。

「初霽贈禮」活動

公測期間還將推出多項常駐活動，獎勵豐富。其中包括「初霽贈禮」活動，玩家每日登入簽到即可獲得喚聲渦紋*4、浮金波紋*4、共鳴者・散華。還有常駐活動「初醒之征程」提升聯覺等級，獲得喚聲渦紋*40、星聲*1600、自選「冬湖煙波」五星武器、結晶溶劑*6。

人類文明崩壞後的末世背景

《鳴潮》作為一款開放世界動作手遊，設定於人類文明崩壞後的末世背景中，以高度自由的動作戰鬥和豐富的開放世界探索為賣點。玩家將化身為甦醒的「漂泊者」，在尋回記憶和尋找自我認同的過程中，結識眾多共鳴者夥伴，與他們一同踏上充滿挑戰的冒險旅程。