防撞手機｜Honor X9b「十面防爆」技術揭秘！點解會咁硬淨？

Honor 將於今周後期在香港發表全新中階手機 X9b﹐而這款中階手機又有什麼特別的地方吸引到市場關注？據了解 Honor X9b 是 X系列則是質量上的認證。繼去年帶來無比堅固的HONOR X9a後的續作，不過在堅固度方便會比上代更硬淨，更是全球首部獲得瑞士SGS全機抗跌權威認證的智能手機！

手機防趺防撞及耐用是一個歷久常新的話題，基本上各手機品牌也會針對對其手機的抗趺功能作出不同程度的改進，當中大部分只聚焦在屏幕上，對手機整體的保護性略有不足。HONOR X9b對手機的保護功能全面關注，機體的兩面四邊四角共十個方位全面防護，透過先進技術改善底層架構和材料革新，達到全方位「十面防爆」。

HONOR X9b 使用首研發的太極緩震技術，使屏幕的整體強度提升3倍，即使在手機不幸掉落時也能實現軟著陸，減輕對手機的傷害。另一方面，HONOR亦在手機屏幕和中框連接中引入獨家專利材料，使屏幕周圍形成微米級空隙，有效吸收高達1.2倍的墜落衝擊力。底層架構和物料應用相互結合，為手機築起單體加固防護、環繞減振防護和圍壩密封防護三大防護層，使手機能抵禦高達1.5米的跌落。