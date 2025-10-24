陳奕迅驚喜現身REDMI K90 Pro Max發布會　首配Bose 2.1立體音效、5X潛望長焦

陳奕迅為REDMI K90 Pro Max發布會站台，親身宣傳。

小米旗下品牌REDMI在國內正式發布K90系列手機，當中以旗艦型號REDMI K90 Pro Max最為矚目，請來陳奕迅任REDMI聲學大使作宣傳，並以中階手機人民幣3999的定位，但配備相當強勁的規格，相當誇張。留意REDMI K90系列手機將以POCO F8系列形式登陸香港，並將於11月上市。

設計似曾相識 REDMI K90 Pro Max規格絕對不止是中階機，配備6.9吋護眼大屏幕，支援最低1nit顯示，配備全RGB新一代顯示技術，並以小米龍晶玻璃保護。機背以一體式設計跟iPhone 17 Pro相似，同樣為長方相機模組配3個細鏡頭設計，不過旁邊有Sound by Bose圓形喇叭，更有鐳射雕刻微孔造型，極有質感。首創科技丹寧納米皮機背，更為吸引。

Bose合作開發 與音響名牌Bose聯合開發的2.1立體聲系統，兩顆對稱式立體揚聲器，加上同超大獨立低音單元，形成2.1立體聲場，聲效更加立體像真。更有Sound by Bose聯合調音，包括經典及均衡風格，音色出眾。 攝影方面配備1/1.31″ 旗艦超大底主攝，光影獵人950傳感器為小米最強高動態主攝，跟Xiaomi 17系列同款，另配備JN5傳感器的5X潛望長焦鏡及OV50M廣角鏡，為REDMI史上最強鏡頭組，攝影效果極佳。 其他旗艦級配置包括Snapdragon 8 Elite Gen 5配AI獨顯晶片D2，媲美PC畫質；3D冰封循環冷泵面積達6700mm2，為小米最大散熱系統。配備小米最大金沙江電池7560mAh，支援100W秒充、50W無線秒充及22.5W有線/無線反充。

