雅虎香港公布13個2025年「Yahoo全年搜尋人氣榜」　大埔火災、Labubu成榜首

雅虎香港揭曉2025年「Yahoo全年搜尋人氣榜」結果，從13個精選熱搜排行榜當中，以港人最關心的角度出發，回顧本年度發生的重要人事物變遷，當中包括最近的大埔宏福苑五級火悲劇，以至南京紅姐、大寶冰室等熱話，迎接即將來到的2026年。

2025年Yahoo搜尋「香港十大熱搜新聞事件」排行榜 11月下旬發生的「大埔宏福苑五級火」造成過百人死亡，火災情況、災禍原因、後續跟進皆為全港市民關注焦點，成為2025年度搜尋量最高的香港新聞事件。一年內兩次十號風球襲港，平塵封61年紀錄，其中9月襲港的「颱風樺加沙」，市民紛紛於網上搜尋應對措施及方法，令「颱風樺加沙」與相關搜尋登上排行榜第二位。美國總統特朗普第二度上任後立即開打關稅戰，令「金價歷史新高」成為搜尋排行榜的第三位。 男團MIRROR成員姜濤於西環海傍跑步失足墮海，震驚一眾鏡粉，令「姜濤墮海」得到排名第四。第五至十位皆為民生相關消息，其中包括：第六位 為籌備多年的「啟德體育園開幕」、第八位有粵港澳大灣區首次舉行的「全運會」、第九位是掀起一陣歡欣浪潮的「海洋公園熊貓BB」，以及開幕當日臨時取消熱氣球升空體驗的「熱氣球節」則位列第十。

2025年Yahoo搜尋「國際十大熱搜新聞事件」排行榜 多年前發行的日本漫畫《我所看見的未來》內容所預言的日本大地震，逐步引起亞洲以至全世界的關注，傳聞重挫香港人赴日旅遊的信心後，事件變成傳統大眾媒體的新聞題材。「日本地震預言」最後以預言當刻鹿兒島附近零星地震作結，而香港人長達逾半年的高度關注，令「日本地震預言」登上國際十大熱搜新聞事件排行榜首位，預言提及的「日本火山爆發」亦登上第四位。 今年1月第二度成為美國總統的特朗普，於再次入主白宮前已揚言要對貿易伙伴徵收全新關稅，升幅震驚世界。上任後全球經濟動盪，令香港人搜尋「特朗普（關稅）」的相關訊息數量衝上第二名，同樣於美國發生但足以牽動全球經濟的「美國減息」排行第三。於台灣立法院「朝小野大」格局上由公民團體發動的「台灣大罷免」，成為台灣史上最大規模的罷免浪潮，受港人關注而排名熱搜榜第五。

2025年Yahoo搜尋「十大熱搜娛樂人物」排行榜 台灣歌影視三棲明星大S徐熙媛於2月2日遊日期間驟逝，得年48歲；於華語歌壇製作多首金曲的唱作歌手「方大同」於2月21日過世，得年41歲。二人突然離開的消息震驚全球華語娛樂圈，令他們二人的名字繼續成為香港人的搜尋對象，分別登上本年度「十大熱搜娛樂人物」排行榜的首兩位。排名第三、第四位的皆為本年離世的演員，分別是韓國演員「金賽綸」與資深綠葉演員「許紹雄」。 男團MIRROR成員人氣王「姜濤」守住第五位、Threads活躍用戶且經常以風趣回覆網民的藝人宣萱位列第六，於《三生三世十里桃花》飾演「白真」的國內演員「于朧朦」離奇墮樓死亡，成為十大熱搜娛樂人物第七位。時隔20年再開演唱會的「謝霆鋒」以及成為首隊於啟德主場館舉行演唱會的英倫天團「Coldplay」分别登上排行榜第八、第九位。無綫藝人曾展望因《女神配對計劃》彈起吸引觀眾關注，成功殺入十大。

2025年Yahoo搜尋「十大熱搜潮語」排行榜 網上流出男扮女裝中年人「南京紅姐」與不同男士相約交歡的影片，其中「來到來了」，成為傳頌全網金句，登上十大熱搜潮語榜榜首。上榜新貴有由美國藝術家Philip Banks創作的「Chill Guy」，反差萌令其成為本年的新晉爆紅meme圖之一，登上排行榜第六位。由廣東RAPPER攬佬與AR劉夫陽合力創作的歌曲《大展鴻圖》於短影音平台爆紅，魔性旋律加上搞笑地道歌詞，殺入第七位。源自美國的潮語謎因「67」意義全無，但所表達的腦殘式純粹快樂卻備受Gen Alpha歡迎，後來NBA球星LaMelo Ball將其置於自己的影片當中，成功為「67」助燃，登上排行榜第十位。

2025年Yahoo搜尋「十大熱搜電影」排行榜 《哪吒之魔童降世》創下中國票房逾50億人民幣紀錄，續集《哪吒之魔童鬧海》完美承接其氣勢，長達153日的超長放映期，創下逾154億人民幣票房，話題不斷榮登榜首。日本大熱動漫作品《鬼滅之刃》最終篇章「無限城」以電影三部曲形式上映，第一部於8月上映時成為焦點，氣氛熾熱登上排行榜第二名，連同第五名《世外》，共計三套動畫電影上榜。 被香港觀眾封為「都市傳說」級別的兩套電影《風林火山》以及《尋秦記》分別登上第三、第六名。由麥浚龍主創兼執導的《風林火山》雲集一眾香港巨星，包括已神隱多年的金城武。由經典電視劇《尋秦記》衍生的原班人馬同名電影作品一直只聞樓梯響，事隔多年終於上畫極速為話題加熱，成為罕有「未上映，先上榜」的電影作品。兩大荷里活男神演員畢彼特及湯告魯斯分別主演的《F1》、「職業特工隊」系列第八集大結局《職業特工隊：最終清算》成為唯二上榜的荷里活作品，排名第四及第七。

2025年Yahoo搜尋「十大熱搜本地電視劇／串流平台劇集及節目」排行榜 爆冷跑出的TVB戀綜節目《女神配對計劃》播出以來話題不斷，觀眾見證一眾女藝員與男藝員或素人的戀情發展，更令節目成為本榜之首，成功打敗一眾劇集以及今年排名第九位的收視王牌《東張西望》。由視后佘詩曼率領原班人馬演出的《新聞女王2》打破續集魔咒，新聞行業加權鬥隱秘繼續奏效，登上排行榜第二位。不停添食的唱歌比賽《中年好聲音3》支持度不減，排名第三。陳偉霆、趙露思主演的愛情劇《許我耀眼》憑相愛相殺設定以及趙露思本人與經理人公司的爭議熱度衝上第四位，成為排名最高陸劇。

2025年Yahoo搜尋「十大熱搜歌曲」排行榜 NETFLIX動畫電影作品《KPop獵魔女團》的兩首歌曲，一舉奪得熱搜歌曲排行榜第一、第二位！全球不同地區歌手都努力挑戰高音神曲《Golden》cover放上個人平台，推動流行全球。另一首同樣成為全球大熱cover歌曲的《Soda Pop》，則因為簡單又魔性的舞步而爆紅。排名第三的Gareth.T《用背脊唱情歌》以及第四的馬天佑《我們什麼都不是》均憑極佳行銷方法創出極高討論度。Gareth.T召集逾50位赤膊男士用背脊寫上歌詞，於旺角鬧市商場作宣傳；馬天佑長達數月馬拉松式邀請香港久違歌手以及台灣歌手合唱《我們什麼都不是》並於社交平台發佈，成功宣傳成為討論話題。

2025年Yahoo搜尋「十大熱搜爆紅餐廳」排行榜 作為香港首間主打即撈海鮮放題餐廳的「千海水產」，令其爆紅登上熱搜榜第一位的原因就要數到將肥牛、海鮮以及其他新鮮食材放入私家袋中的「千海肥牛哥」。「霸王茶姬」4月於美國納斯達克成功上市，9月於灣仔利東街開設全球最大規模「超級茶倉」，登上熱搜第二位。TVB離巢視后唐詩詠於銅鑼灣開設日式吐司專門店「33 Cubread」並親自坐鎮，一開業立即成為排隊名店。「大寶冰室」因為Threads無厘頭留言而突然爆紅，全城追捧其即煎肉餅飯，事件短短發酵一個月即衝上第四位，成為異軍。

2025年Yahoo搜尋「十大熱搜爆紅美食」排行榜 「爆紅美食」首位有「杜拜開心果朱古力」以及第三位「開心果糯米糍」。溫野菜期間限定「黃金玉米濃湯」湯底推出後即受熱捧，將「黃金粟米湯」推上第二位。傳統港式美食則以換上不同形式入榜，以「貴」上榜的有第七位「Rosewood天價蛋撻」、以「CP值高」上榜的有第八位「樓上燒賣」、以「綜合創意」上榜的有第九位「菠蘿包雞蛋仔」。於Threads出現，無厘頭歌頌「元朗大寶冰室肉餅飯」的留言，於12月突然幾何級爆紅，令民生小店變成全港焦點，煎肉餅飯成為全港名物，以不足一個月時間登上排行榜第十位。

2025年Yahoo搜尋「十大熱搜IP Character」排行榜 POPMART擁有的IP品牌之王「Labubu」幾年間人氣直線飆升，穩坐排行榜首位，連同第六位的「Cry Baby」，POPMART共有兩大專屬IP入榜。日本動漫角色有排名第二的「Chiikawa」於尖沙咀舉行的特展引發排隊熱潮，連同第四、五位的「鬼滅之刃」與「Doraemon」、第七至九位的「海賊王」、「Kuromi」、「Hello Kitty」，來自日本的IP角色於十大位置當中佔有六個席位。上榜IP當中只有兩名為非動漫作品角色，包括來自英倫的「Jellycat」，以及排名第十的本土海洋公園「大熊貓家姐細佬」。

2025年Yahoo搜尋「十大熱搜AI人工智能關鍵字」排行榜 隨着不同品牌AI工具推出市場，香港人搜尋關鍵字漸漸由「AI品牌」轉為「AI使用方法」。登上排行榜首位的是「生成吉卜力風圖片」，與第二位「生成公仔模型」、第八位「AI換臉」、第十位的「生成雪景相」同為娛樂取向。偏向工作或學習取向的分別有第三位「生成ppt」、第六及七位的「AI動畫生成」與「AI做功課」。另外排名第四的「AI算命」、第五的「AI炒股」、第九的「AI六合彩/賽馬預測」反映了香港人運用AI的靈活潛力。

2025年Yahoo搜尋「十大熱搜港股」排行榜 港股方面，十大熱搜排行榜繼續是大家耳熟能詳的龍頭股份，今年由匯豐控股、建設銀行、中國銀行位列熱搜三甲。榜首匯豐控股於10月為本港銀行界投下震撼彈，公佈全面私有化恒生銀行並撤回其上市地位，令一眾銀行股備受關注，十大位置當中，銀行股共佔四席。

2025年Yahoo搜尋「十大熱搜美股」排行榜 美股方面，受到特朗普開打關稅戰影響，備受股民追捧的愛股「英偉特 NVIDIA」今年飽受中美兩國科技競爭導致的出口管制以及極高關稅影響，成為全球貿易戰的焦點之一，力壓第二位萬年風頭躉「特斯拉 Tesla」成為本年度熱搜美股榜首。以中國為重要進口市場的「阿里巴巴 Alibaba」 同樣受到關稅戰的影響，股價大幅波動，登上排名第三位。初期因為以大數據分析協助美國軍事情報機構而被稱為「矽谷最神秘公司」的「帕蘭泰爾Palantir」因推出人工智能平台，從「軍事概念股」轉型為「AI概念股」而一躍升上熱搜第四位，另一上榜「AI概念股」為第九位「Tempus AI」。第十位「Circle」核心業務為發行及管理市值第二高的美元穩定幣USDC，可見傳統中心化金融體系與去中心化金融世界如何平衡交替，已漸漸成為投資者與市場的焦點。