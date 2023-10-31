熱門搜尋:
彩虹邨 雙11 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 岩布仙尼 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 取消黑碼 MIRROR 冰上火花 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率
Ad Block Ad Block
返回
科技
2023-10-31 14:55:15

雙11優惠｜小米瘋狂勁減 POCO X5 5G 只售$1,111 仲有精選手機、熱賣推介、超值套裝 11月13日截止

分享：
雙11優惠｜小米瘋狂勁減 POCO X5 5G 只售$1,111 11月13日截止

雙11優惠｜小米瘋狂勁減 POCO X5 5G 只售$1,111 11月13日截止

小米香港今天宣佈一年一度的「雙11」於今日（10月31日）至11月13日舉行。一如既往，今年除了產品價格折扣和領取更多優惠券、限時秒殺及消費獎賞以外，更推出精選智能生活套裝和11月新品：Xiaomi 顯示器 A27i及Xiaomi 室外攝影機CW400驚喜上市；其中10月新品Xiaomi 智能空氣炸鍋6.5L （白／黑色）更於全渠道正式隆重上市，「雙11」活動期間內購買，更可享有$50價格優惠，以$599購買 （原價$ 649）!

雙11優惠｜小米減價生活必備產品 雙11優惠｜小米減價手機 雙11優惠｜小米減價手機 雙11優惠｜小米減價生活產品 雙11優惠｜小米減價生活產品 雙11優惠｜小米減價超值套裝

每年小米「雙11」活動前夕，小米官網都會安排大型直播活動，今年也不例外，顧客可於10月31日晚上8時前往小米官網，觀看小米「雙11」活動直播，領取限量現金券，即時購買以下優惠價產品，享雙重折扣優惠，同時，當晚每人單筆消費滿$1,111，可以優惠價$111換購Redmi Watch 3 Active （深空黑、暮雲灰）（原價$329)!

雙11優惠｜今晚8時起觀看小米直播可以優惠價買POCO X5 5G等電子產品

雙11優惠｜今晚8時起觀看小米直播可以優惠價買POCO X5 5G等電子產品

顧客凡於10月31晚上08:00至11月13日晚上23:59期間，在小米官網POCO單筆消費滿以下指定金額，均獲得以下購物禮遇乙次（手機、平板可用、新品不適用）。

  • 單筆消費滿$3,000，即減$200。
  • 單筆消費滿$1,500，即減$150。
  • 單筆消費滿$1,000，即減$100。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受