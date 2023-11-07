雙11優惠｜CASETiFY低至七折 由iPhone 15系列到情侶組合、防摔手機殼等人氣產品限時優惠

雙11優惠，CASETiFY 推出全年最強限時優惠，多項優惠驚喜活動會於11月逐一推出！於 CASETiFY 官網或門市購買一件指定產品即享八五折；兩件七五折；三件或以上可享七折優惠。iPhone 15 系列產品亦首次參與優惠推廣活動，顧客可透過 casetify官網 或前往 CASETiFY STUDiO 門市選購產品。

人氣熱賣強悍防摔手機殼全面升級，加入嶄新相機環支架，變身成 強悍防摔支架手機殼 可以在 0 - 150 度內自由調整至最佳觀賞角度。讓您解放雙手，為生活提供更多便利如看電影、學習及視像通話，盡情投入手機世界！

人氣之選 — 強悍防摔手機殼、鏡面手機殼

CASETiFY 暢銷防摔手機殼系列嶄新升級，厚度和重量減少了 16% 變得更輕薄，但同時保持一貫強悍防護力，更新增側邊開孔設計，讓您輕鬆掛上手機掛繩！配合過千款印花及個人化設計，完美塑造您的個人風格。

皇牌鏡面手機殼最適合盛大節日匯聚的年尾，陪您渡過每一個精心打扮的重要節日，讓您隨時以最佳狀態示人。升級版鏡面手機殼亦配有全新側邊開孔設計，讓您輕鬆掛上手機掛繩，為手機加上亮眼點綴。