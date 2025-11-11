雙11優惠2025｜手機電腦產品優惠合集　Apple、Logitech、Sony各品牌減價詳情（不斷更新）

Logitech電腦配件低至45折 Logitech雙11激抵狂賞，有大量產品低至6折優惠，亦有優惠碼額外再減。官網逢8pm有限時限量開搶產品45至5折發售，11月11日有G713 LIGHTSYNC電競鍵盤$699、G705雙模無線藍牙電競滑鼠$399、PRO X英雄聯盟限定款電競耳機$599等，買指定系列及產品更送7合1轉接器、咖啡杯、耳機架等禮品。

雙11優惠2025｜DG Lifestyle Store最新Apple產品優惠。

最新Apple產品減$111 DG Lifestyle Store雙11限時優惠，當中包括iPhone 17 Pro直減$111、Apple Watch S11 GPS鋁金屬42mm玫瑰金色及46mm亮黑色減$111、AirPods Pro 3減$111、iPhone 17 系列原裝Case ＆ 全場副廠配件 11％折扣優惠，11月11日至13日限定，門市及網站同步。

Sony影音產品快閃減價 Sony 11.11感謝祭購物狂歡月，11月11日及11月28日帶來兩次閃購優惠，快閃優惠包括ZV系列相機、Bravia電視、Alpha系列相機、INZONE遊戲顯示器等多款熱賣產品，減價更送贈品。即日起至11月28日Sony Store感謝祭購物狂歡月亦有不少優惠。

DJI運動相機特價 DJI於即日起，運動相機系列及無線咪進行限時促銷，最高直減$590，Osmo Action 4標準套裝$1589、Osmo Action 5 Pro標準套裝$2339，優惠期至11月16日；另外DJI Mic mini $5992，優惠期至12月31日；DJI Mic 2 $1469起，優惠期至11月30日。

2000Fun雙11全「城」勁減 最新的電競週邊、遊戲主機及電子產品過百款大量勁減，當中包括各款電競耳機、遊戲手掣、顯示器及喇叭等各種電腦及電競配件，重點電競品牌優惠有Logitech、ASUS ROG、Razer，最低4折起有售，2000Fun網上商城及全港8間分店都可以入手。

漢科網店11.11線上特賣周 漢科網店11.11大減價一連7日、低至5折，11月11日中午12點準時開賣。重點推介有$699 INNOCN 2410R 24" 2K 144Hz 1ms電競顯示器、TITAN ARMY G27T8T 27" 2K 360HZ QD-OLED顯示屏、KHADAS Mind系列迷你電腦$3799、YESTON AMD Radeon RX9000顯示卡$2299起等，貨品限量發售非常搶手。