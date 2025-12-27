雙2億像素鏡頭不是夢？　傳OPPO Find X9 Ultra將配200MP主鏡及潛望式長焦鏡

2026年可能會看到首款配備雙2億像素相機的手機，但不會是Samsung或Apple的產品。OPPO似乎決心在即將推出的Find X9 Ultra上更上一層樓，根據最新爆料，OPPO可能會為這款手機配備更強大的相機系統。
超強相機配置
爆料人「數位閒聊站」近日在微博上透露，Find X9 Ultra將配備雙2億像素相機。據悉該機的2億像素主相機在低光源環境下的表現將優於一吋感光元件，而其2億像素潛望式長焦相機則有望實現更高解析度的遠攝拍攝。
除了這兩顆大尺寸感光元件之外，據稱Find X9 Ultra還將配備一顆5000萬像素的長焦鏡頭，支援10倍光學變焦，預計其性能將超越Apple和Samsung同類產品中搭載AI增強功能的10倍變焦鏡頭。如果屬實，OPPO這款下一代旗艦機型有望成為2026年最佳拍照手機之一。
預計Find X9 Ultra將於明年4月上市，搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5晶片，OPPO已確認該機將配備容量超過7000mAh的大容量電池。
vivo繼續挑機
OPPO並非唯一擁有雙2億像素相機的手機廠商，近期洩漏的資訊顯示，vivo也計劃在即將推出的X300 Ultra上採用相同的配置，更可能是首家將這項創新技術推向市場的OEM廠商。預計這款旗艦機型同樣搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5晶片，以及6.8吋2K顯示器。
預計會有更多中國廠商效仿，目前有傳言指出Samsung即將推出的Galaxy S26 Ultra在相機方面升級幅度有限，將沿用去年機型的2億像素主攝、5000萬像素超廣角鏡頭和5000萬像素長焦鏡頭，但會用新的傳感器，取代1000萬像素的3倍長焦鏡頭。
消息來源：digitaltrends