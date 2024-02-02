電動搵食車 三菱FUSO eCanter應市 兼容車身裝備 充1.27小時連踩324公里

電動搵食車又有新車款選擇！上周森那美汽車集團在港推出日系電動輕型貨車三菱FUSO eCanter，新車適合香港不同行業使用，兼容不同車身裝備，且針對傳動架構及電池組的負重及佔空間，新車的嶄新e-Axle傳動技術慳位設計及彈性裝配車盤電池組，快充1.27小時連踩324公里，滿足各運輸行業應用。連同一系列安全駕駛等輔助技術，協力工商業界達致零碳排放。

靈活配搭 滿足不同載貨需要

作為全港首部日系電動輕型貨車，香港代理環宇汽車指三菱FUSO eCanter最大馬力為110kW/129Kw、最高時速每小時89公里、爬坡性能為20%以上，而且在在陣距、載重以至可安裝的車身種類都有較大的彈性。今次香港就引入3個電池容量、6種陣距共7個型號選擇。當中在電池容量41.3kWh配置下，最大行程可達116公里；中軸距雙組電池82.6kWh車型，續航力增加至236公里；如最大三組電池123.9kWh的超長軸距車型，純電行駛里程更遠達324公里，配合70kW直流充電，最快0.6至1.27小時即可叉爆電能，滿足不同載貨需要。

三菱FUSO eCanter配備全新開發e-Axle傳動技術，於後軸整合逆變器、摩打、尾牙和車軸，減重兼慳位。而且可選配摩打驅動式的動力輸出裝置(ePTO)，兼容現有柴油貨車的相關車身設備如拮斗、垃圾壓縮斗甚至冷藏斗；又設有動能回收煞車系統，以及FUSO獨有Truckonnect遠端支援系統，駕駛者可隨時透過互聯網查看車輛資訊，包括剩餘電池電量、車輛狀態、續航距離等，快速應對不同業務狀況，提升營運效率。