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科技
2024-02-02 04:29:59
日報

電動搵食車 三菱FUSO eCanter應市 兼容車身裝備 充1.27小時連踩324公里

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電動搵食車 三菱FUSO eCanter應市 兼容車身裝備 充1.27小時連踩324公里

電動搵食車 三菱FUSO eCanter應市 兼容車身裝備 充1.27小時連踩324公里

電動搵食車又有新車款選擇！上周森那美汽車集團在港推出日系電動輕型貨車三菱FUSO eCanter，新車適合香港不同行業使用，兼容不同車身裝備，且針對傳動架構及電池組的負重及佔空間，新車的嶄新e-Axle傳動技術慳位設計及彈性裝配車盤電池組，快充1.27小時連踩324公里，滿足各運輸行業應用。連同一系列安全駕駛等輔助技術，協力工商業界達致零碳排放。

三菱 FUSO eCanter

通用車頭設計，兼容常用陣距、載重及車身種類。

靈活配搭 滿足不同載貨需要

作為全港首部日系電動輕型貨車，香港代理環宇汽車指三菱FUSO eCanter最大馬力為110kW/129Kw、最高時速每小時89公里、爬坡性能為20%以上，而且在在陣距、載重以至可安裝的車身種類都有較大的彈性。今次香港就引入3個電池容量、6種陣距共7個型號選擇。當中在電池容量41.3kWh配置下，最大行程可達116公里；中軸距雙組電池82.6kWh車型，續航力增加至236公里；如最大三組電池123.9kWh的超長軸距車型，純電行駛里程更遠達324公里，配合70kW直流充電，最快0.6至1.27小時即可叉爆電能，滿足不同載貨需要。

三菱FUSO eCanter配備全新開發e-Axle傳動技術，於後軸整合逆變器、摩打、尾牙和車軸，減重兼慳位。而且可選配摩打驅動式的動力輸出裝置(ePTO)，兼容現有柴油貨車的相關車身設備如拮斗、垃圾壓縮斗甚至冷藏斗；又設有動能回收煞車系統，以及FUSO獨有Truckonnect遠端支援系統，駕駛者可隨時透過互聯網查看車輛資訊，包括剩餘電池電量、車輛狀態、續航距離等，快速應對不同業務狀況，提升營運效率。

三菱 FUSO eCanter

內置Active Sideguard Assist 1.0盲區輔助駕駛安全系統。

三菱 FUSO e-Axle傳動技術

全新開發e-Axle傳動技術，減重兼慳位。

三菱 FUSO eCanter

寬敞駕駛空間，附有10吋多功能儀錶板，簡易顯示駕駛或再生制動模式。

代理環宇汽車
派團隊赴日學習

電動商用車為未來趨勢，新一代eCanter於出廠前經過逾100萬公里測試，同時，eCanter提供全港最長電池原廠保用，可謂安全可靠的電動貨車選擇。而作為總代理的環宇汽車，早前已派同事赴日本廠方學習eCanter相關技術，並於三菱FUSO服務中心安裝充電設施及設立專責處理電動貨車的工位，務求為客戶提供高效專業的服務。

查詢：9884 3030

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