電動車丨Benz車身 吉利SEA純電平台 仁孚引入smart #1電動SUV 29.9萬港元有交易

有牌子嘅抵玩五座電動SUV又有新選擇！由Mercedes-Benz負責車身設計，內櫳採用吉利汽車研發SEA純電平台的smart #1系列電動車，近日由仁孚正式引入攻港。在歐洲車壇造成熱話的smart，是次香港行貨將推出smart #1 Premium與高性能smart #1 BRABUS兩款，即日起於smart showroon舉行優先預覽，各位車迷可於網上預約參觀。smart #1系列在「一換一」優惠下僅售299,000港元起，最快明年首季交付，適合各位趕搭「尾班車」的車主。

smart #1 Premium

全新設計的純電型號smart #1 Premium，車身長闊高為4,270×1,822×1,636mm，軸距達2,750mm，車身尺碼及車廂空間更寬敞，加上smart #1 Premium長達440公里的最長續航距離(WLTP模式)，足以應付港澳地區駕駛者的日常行駛需要。

新車採用全新設懸浮式車頂及車身設有多種色調配搭，線條流暢的車頭及車尾CyberSparks+智能LED頭燈、造型前衛的19吋合金輪圈、方便駕駛者及乘客進出車廂的Portal Door新型車門、有效引入充沛天然光線至車廂的「Halo roof」天幕式玻璃車頂，以及中控台12.8吋輕觸式大型LED顯示屏幕、Beats 13聲道音響系統、對應Apple Carplay及Android Auto。

此外，smart將多項主被動行車安全數碼系統注入新車之中，如車側睹後鏡盲點偵測顯示(BSD)、車前(FCTA)及車後(RCTA)橫越預警系統、行車線輔助系統(LKA)、360度鳥瞰式監察鏡頭、設有自動停車及開行功能的主動巡航系統(ACC)、自動泊車輔助系統(APA)等，以坊間同級電動車寸說可謂最齊全。

smart #1 BRABUS

除了Premium，品牌更與BRABUS聯乘推出高性能版smart #1 BRABUS。此車配備前後合共兩組高性能摩打，帶來428匹馬力及543Nm峰值扭力，由0至100公里加速僅3.9秒，配合全時四驅系統、跑車化底盤及懸掛系統，再加上遍布車身的動感細節及擾流組件，19吋Dynamo合金輪圈及鮮紅色塗層制動卡鉗，加上內櫳三幅式軚環、跑車式加速及制動腳踏板、跑車桶型座椅，令全車裡裡外外跑味十足。smart #1 BRABUS在ECO後驅模式下，最長續航距離也能提升至400公里(WLTP模式)，同樣適合香港車主使用。

售價方面，smart #1 Premium與smart #1 BRABUS在「一換一」優惠下，分別售299,000港元起與339,000港元起。