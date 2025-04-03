電動車充電丨充電少於30分鐘 夠送一日貨 中電源動推出CLPe Charging 今年內港九新界將增至250個充電位

特區政府要普及電動車應用，商用車輛的參予度尤其重要，如根據《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》，於2027年底前將約有3,000輛電動的士投入服務，要達成目標可謂充滿挑戰。然而針對「搵食車」，充電速度、充電樁位置的便利度、充電位網絡能否銜接運輸工作範圍，以至車隊後台的里程成本管理等，都是左右這些行業和車隊轉用電動車的決定性因素。為配合商用車市場的充電需求，中電源動推出以快充及超快充為主的充電服務，為商用電動車包括的士車隊、客貨車和豪華客車車隊等，提供多元化的充電方案。中電源動更夥拍領展於港、九、新界拓展充電網絡，最新於將軍澳彩明苑設置35支充電樁，中電源動集團總裁吳永豪Ringo預告，今年內將共提供逾250個電動車充電位提供服務，大部分位於領展旗下停車場。

逾百充電位候命 每度3.9港元提供最高120kW超快充

截至2025年3月底，中電源動共提供107個充電位，大部分位於領展旗下停車場，包括長安1期停車場、黃大仙中心南館B停車場、沙角停車場、順利街市停車場，以及最新進駐的彩明2號停車場，分別提供36個快速(最高60kW)及20個超快速(最高120kW)充電樁為主的充電方案，並根據充電量收費，以快速和超快速為例，每度電收費3.9港元，滿足商用電動車的營運需要。另有51個中速(7或21kW)充電樁，適合過夜停泊的商用電動車享用價格具競爭力(每度2.9港元)的中速充電服務。

活動上Ringo實際試充，少於30分鐘即能為電動車由少於30%電度，快充至90多%，電量足夠的士行走一更甚至貨van送貨一天。他續指充電樁選址領展商場，是方便司機在充電中途順道用膳，同時亦要兼顧選址介乎繁忙與僻靜之間，故領展屋苑停車場極具潛力。中電源動計劃於今年內增加充電位數目至超過250個，位處柴灣、深水埗、元朗和東涌的領展旗下停車場和其他停車場，覆蓋更多地區。