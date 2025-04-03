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科技
2025-04-03 19:10:00

電動車充電丨充電少於30分鐘 夠送一日貨 中電源動推出CLPe Charging 今年內港九新界將增至250個充電位

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(左起)香港電動車業總商會會長董清良、中電源動集團總裁吳永豪Ringo，以及領展香港物業及停車場管理董事總經理黎漢明，於領展將軍澳彩明二號停車場主持啟動儀式。

(左起)香港電動車業總商會會長董清良、中電源動集團總裁吳永豪Ringo，以及領展香港物業及停車場管理董事總經理黎漢明，於領展將軍澳彩明二號停車場主持啟動儀式。

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特區政府要普及電動車應用，商用車輛的參予度尤其重要，如根據《公共巴士和的士綠色轉型路線圖》，於2027年底前將約有3,000輛電動的士投入服務，要達成目標可謂充滿挑戰。然而針對「搵食車」，充電速度、充電樁位置的便利度、充電位網絡能否銜接運輸工作範圍，以至車隊後台的里程成本管理等，都是左右這些行業和車隊轉用電動車的決定性因素。為配合商用車市場的充電需求，中電源動推出以快充及超快充為主的充電服務，為商用電動車包括的士車隊、客貨車和豪華客車車隊等，提供多元化的充電方案。中電源動更夥拍領展於港、九、新界拓展充電網絡，最新於將軍澳彩明苑設置35支充電樁，中電源動集團總裁吳永豪Ringo預告，今年內將共提供逾250個電動車充電位提供服務，大部分位於領展旗下停車場。

中電源動為電動的士、電動客貨車及豪華客車提供超快速、快速及中速的充電服務，滿足不同商用車的營運需要

中電源動為電動的士、電動客貨車及豪華客車提供超快速、快速及中速的充電服務，滿足不同商用車的營運需要

逾百充電位候命 每度3.9港元提供最高120kW超快充

截至2025年3月底，中電源動共提供107個充電位，大部分位於領展旗下停車場，包括長安1期停車場、黃大仙中心南館B停車場、沙角停車場、順利街市停車場，以及最新進駐的彩明2號停車場，分別提供36個快速(最高60kW)及20個超快速(最高120kW)充電樁為主的充電方案，並根據充電量收費，以快速和超快速為例，每度電收費3.9港元，滿足商用電動車的營運需要。另有51個中速(7或21kW)充電樁，適合過夜停泊的商用電動車享用價格具競爭力(每度2.9港元)的中速充電服務。

活動上Ringo實際試充，少於30分鐘即能為電動車由少於30%電度，快充至90多%，電量足夠的士行走一更甚至貨van送貨一天。他續指充電樁選址領展商場，是方便司機在充電中途順道用膳，同時亦要兼顧選址介乎繁忙與僻靜之間，故領展屋苑停車場極具潛力。中電源動計劃於今年內增加充電位數目至超過250個，位處柴灣、深水埗、元朗和東涌的領展旗下停車場和其他停車場，覆蓋更多地區。

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中電源動已與五支獲發牌的的士車隊，包括Big Boss Taxi Company Limited、CMG Fleet Management Limited、新科發展（國際）有限公司、星群的士服務有限公司及泰和管理有限公司積極商討，為他們提供配合營運需要的充電方案。 (右二起)星群的士服務有限公司執行董事鄭敏怡女士、豪華轎車服務供應商京時豪華汽車有限公司管理合伙人鄭耀權先生及Big Boss Taxi Company Limited首席營運官趙晉豪先生分享電動車充電服務對其車隊的好處。 司機可根據手機定位自動搜索最近的中電源動充電站、實時觀察充電狀態、查閱充電紀錄和繳付充電費等。 「CLPeCharging」設有車隊網上管理平台，為商業客戶提供一站式無縫充電體驗。

CLPeCharging和車隊網上管理平台

中電源動更推出配備多項優化功能的手機應用程式「CLPeCharging」和車隊網上管理平台，為商業客戶提供一站式無縫充電體驗。客戶可根據手機定位自動搜索最近的中電源動充電站、實時觀察充電狀態、查閱充電紀錄和繳付充電費等。車隊網上管理平台讓客戶可以一覽旗下車隊的充電數據和能源費，管理車隊帳戶，監察車隊充電需求，方便業務管理。

中電源動已與5支獲發牌的的士車隊，包括Big Boss Taxi Company Limited、CMG Fleet Management Limited、新科發展(國際)有限公司、星群的士服務有限公司及泰和管理有限公司積極商討，為他們提供配合營運需要的充電方案，全面支援電動的士車隊的發展。

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