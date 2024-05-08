電動車充電丨Halo Energy最大400kW直流快充電設備於Build4Asia 2024首次亮相 曾偉華：迎合商用電動車市場需要

5月8至10日、一連三日的《Build4Asia 2024 - 亞洲創新建築、電氣、保安科技展覽會2024》現正於灣仔會展盛大開幕。本屆最矚目參展商的希路能源(Halo Energy)，於展覽正門設置大型電動車充電場景展區，首次推出本港最大功率400kW單體式直流充電設施「C7 HyperX」，能夠為未來充電量需求愈來愈高的商用電動車，提供適切的充電需要。希路能源(Halo Energy)有限公司行政總裁曾偉華Martin接受專訪時指出，作為帶領本港充電技術創新與先驅的Halo Energy，透過引入適合商用電動車如5.5噸、9.5噸貨車車隊使用的快充設施，「縮短搵食車在外補電時間，省卻影響貨運流數次的煩惱，協助企業安心轉用電動車隊營運。」

展覽首日，Halo Energy展區吸引了包括政府官員與公營機構在內的業界代表，向Martin了解最新電動車充電技術及其未來趨勢發展。他強調是次推出高達400kW快充技術的C7 HyperX，是源於市場上對快充需求殷切有關。他表示隨著充電量愈來愈高的電動車型號持續引進本港，現時主流7kW中速充電配套愈趨不合時宜。「特別是俗稱『搵食車』的商用電動車，中速充電根本無法符合業界的補電需要，而當估計未來愈來愈多企業採用電動車車隊時，Halo Energy必須引領市場趨勢，提早呼籲社會要考慮未來香港充電的實際需要，在當下及早規劃充電基建。」