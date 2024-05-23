電動車充電產業巡禮丨推動賦能進步 積極能源轉型 Shell Recharge為綠色城市注入動力

特區政府計劃在2035年或以前停止新登記燃油私家車。基於政府全力推動電動車普及化，去年本港新登記私家車數字，電動車更佔逾六成而成為新車主流。如要保持香港邁向綠色出行的良好勢頭，友善便捷的電動車充電網絡實屬關鍵。 札根香港超過110年的香港蜆殼為綠色城市注入動力，透過Shell Recharge積極推動能源轉型，協助客戶輕鬆過渡到電動車。香港蜆殼零售業務總經理梁淑敏Emily認為，Shell Recharge體現了Shell對可持續出行未來的承諾。「我們是其中一家在香港發展最快的充電服務商，無論車主走多遠，Shell Recharge都會是大家輕鬆充電的最佳地點。」

作為全球其中一家領導的能源公司，Shell時刻關注綠色出行的趨勢。Emily指集團為盡早實現淨零排放的目標，Shell早於2021年2月啟動Powering Progress「賦能進步」策略，特別於綠色運輸領域加速業務轉型，致力於2050年或之前達致淨零排放的目標。她續說Shell深明油站設施對客戶於每段旅程上，為汽車和乘客補給所需「人車加油」。而隨著綠色出行需求不斷發展，集團成立Shell Recharge以創新充電解決方案，主張建構充電網絡、簡單易用的充電體驗及更全面的商業車隊解決方案，幫助客戶過渡到電動汽車，展示能源轉型的決心。「我們亦秉承集團『避免、減少、抵銷』的減碳對策，幫助業界在營運時避免產生二氧化碳排放，然後盡可能減少剩餘的排放，進而抵消難以避免的碳排放。」Emily補充。

Shell Recharge唯一充電網絡全覆蓋 配合Shell Card靈活支付

香港電動車充電服務供應商林林總總，各有優勢百花齊放。Emily認同豐富充電生態圈能夠為車主帶來便利充電體驗，更重要的是業界互相協作，最終做大市場份額，人人受惠之餘，還可促進香港在2050年達至碳中和願景。「Shell Recharge是香港唯一一家能夠同時在停車場和公路上提供充電服務的品牌。在2022年於赤臘角機場(貨運中心)設立的首個結合入油和充電的油電站，除了提供兩個快速充電位之外，車主更可隨時為愛車做汽車美容，兼到Shell Select選購心水貨品。」她續指Shell Recharge在香港累計已建設逾40個充電站並突破500個充電位，擁有廣泛服務網絡，包括早於前年營運、位於尖沙咀中港城的300kW快速充電站，毋須任何預繳或按金，方便車主使用。

現時Shell Recharge還提供根據不同用電量的優惠月費充電計劃，最便宜只需每月港幣400元起，如選購預購充電券更可享高達88折優惠。此外，Shell Recharge亦會為地產發展商、停車場管理公司、有意建設公共或私人充電設施的私人物業擁有者，提供由顧問諮詢、建造工程、安全營運、收費系統、維修支援等一條龍服務。「去年第三季，我們更新增車隊充電服務，擁有車隊的Shell企業客戶可申請全新Shell Card，或透過現有Shell Card開通Shell Recharge付款，企業客戶便可透過同一張咭月結汽油及充電費用，管理車隊營運數據更簡便，更符合未來商業車隊電動車普及趨勢。」值得一提，Shell Recharge以使用充電位置時間作為主要的收費機制，每段服務時間會有指定電量提供，即使在可停泊時間內完成充電，客戶仍可繼續於充電位置享用剩餘的泊車時間，而毋須倉促離開。「我們積極擴展充電網絡，今年內將會有10多個新充電站落成，遍布港九新界；另外，繼機場(貨運中心)油電站外，我們亦會物色現有油站選址改裝為油電站，滿足商用與私家車車主的充電需求。」