電動車充電產業巡禮丨極速單體式400kW直流充電亮相 快速充電站營運專家 Halo Energy曾偉華：15分鐘極速補電 同搵食車拍住上

電動私家車普及成勢，惟要推動企業轉用電動車困難重重，其中一大挑戰在於現時充電設施不足，加上充電功率不切合商業場景。事關根據環保署截至2024年3月底的數字，全港18區共有8,056個充電器供公眾使用，惟實際超過50kW的直流快充設施僅350多個，無法應付商用電動車隊日常營運需要，大增物流運輸成本。「搵食車午飯時間已經要四圍搵充電位，即使有位充電，充其量都是以7kW中速充電為主，不夠時間『補電』，影響物流運輸的行駛『轉數』。」Halo Energy希路能源有限公司行政總裁曾偉華Martin推動電動商用車普及，率先宣布今年內部署高功率快充站點。在本月《Build4Asia 2024》展出本港最大功率400kW單體式直流快充設施，連一站式服務協助商用車轉型過渡，方便電量需求愈來愈高的搵食車需要。

領先充電技術 解商用電動車煩惱 現時電動私家車無論在車型、功能和品牌之多，有如雨後春筍，加上政府一換一政策亦成功吸引車主轉投電動車懷抱。反觀商用電動車在車款選擇、維修配套和基金資助均較少。Martin認為即使有企業願意投資轉營商用電動車隊，仍面對最大死結。他指市場上大多數充電樁屬較低功率，僅適合為電動私家車提供充電服務，惟那邊廂政府希望企業積極引入客貨車和中型貨車，然而大功率快充設施卻嚴重缺乏。作為帶領本港充電技術創新與先驅的Halo Energy，透過引入適合商用電動車如5.5噸、9.5噸貨車車隊所使用的快充設施，「縮短搵食車在外補電時間，省卻影響貨運物流數次的煩惱，才能增強企業轉用電動車隊營運的信心。」



要解決商用電動車普及的「死結」，Martin強調，「Halo Energy今天的充電基建，是朝著未來2至3年社會需要而規劃的；而政府在企業車隊與大眾運輸大力推廣綠色出行，令針對200至240kW高功率快充的需求只會愈趨殷切，惟現時7kW中速充電配套確實不合時宜。」有見及此，Halo Energy夥拍總部在德國X-Charge可靠的充電技術，引入400kW單體式直流快充設施「C7 HyperX」，只要在1平方米空間即可輕鬆安裝，單槍狀態下已能提供最高400kW電力，可為5.5噸貨車在短短半小時充滿電、短至15分鐘仍能極速補電八成，相比現時市面一般直流快充為60至120kW，大增車隊轉用電動車誘因。「未來愈來愈多企業採用電動車車隊時，我們必須引領市場趨勢，社會須考慮未來香港充電的實際需要，在當下及早規劃充電基建。」Martin提早呼籲。

商用車充電一站式服務 Halo Energy有見香港在商用電動車缺乏有效且針對性的充電解決方案，於是Martin宣布推出一站式完善商用車充電方案，幫助公司車隊優化管理及大幅節省營運成本兼簡化操作流程。他續說，「包括Halo Card車隊充電管理功能，企業便能節省監察、操作及付款時間，以及人力資源與維護。」Halo Energy提供一系列高功率充電設備，配合不同商業需要，供電由60至400kW不等靈活切換。「企業車輛在旗下物業或公共場地充電就可以更有效管理及安排，確保不影響營運的情況下短時間滿足充電需求，幫企業慳成本，甚至鼓勵搵食車搵更多錢。」



增自家品牌中速充電 推動新建停車場充電方案 在本屆展覽，Martin更推出首款自家品牌標誌的中速充電樁，通過自家嚴謹的Halo Certified充電器認證，配有自家獨有功能及加強安全保護，為新建樓宇停車場在輕易優化下，能夠在每個車位輕鬆升級安裝。他表示此模式並非售賣自家硬件，「目的是加強停車場的一致性，且必須提供長期的售後、維護和升級，確保能為合作伙伴提供安心可靠的持續性營運保證，解決大業主及物業管理公司的煩惱，加強停車場的安全性及服務水平。」 再者，他謂宣布將協助建築商、地產發展商、停車場營運者等提供充電規劃的一條龍顧問服務，由建設到營運與售後及維護統一交由Halo Energy操勞。「我們留意到往往商廈在興建過程與入伙營運兩個階段，對充電規劃存在期望落差，導致很多時要在現樓階段才進行改裝整修，過程費時失事，也增加租戶、業主、物管供應商的負擔。」他表示團隊將積極與業界不同持分者協商合作，為未來香港的充電版圖一起努力。

Halo Energy展區設於展覽當眼位置，聯同森那美汽車，展出三菱FUSO與江汽集團JAC電動貨車，呈現充電場景，產生協同效應。