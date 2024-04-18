電動車充電產業巡禮丨電訊x電力 強強聯手 Smart Charge享一站式無憂私人EV充電

Smart Charge董事總經理蔡煒健Derek。

特區政府積極推動綠色運輸，鼓勵車主轉用電動車，逐步淘汰燃油車，帶動電動私家車佔新登記私家車的比率，由2019年的僅6.3%(2,423輛)，飆升至去年的64.6%(28,541輛)。路面上愈來愈多電動私家車行駛，車主的充電需求亦與日俱增，不少更期望可以在家享受私人充電，毋須舟車勞頓在外尋找充電車位。憑藉香港電訊(HKT)完善的網絡基建，加上中華電力(CLP)可靠的供電技術，雙方合組Smart Charge，聚焦私人EV充電方案。



Smart Charge董事總經理蔡煒健Derek稱：「去年12月電動車與充電站的比例已達到14:1，即一個中/高速充電位需要服務十四架電動車，短缺情況相當嚴重。Smart Charge推出的私人充電服務月費計劃連同『租住充』方案，能有效解決社會痛點。」Derek指出，Smart Charge為照顧車主對安裝相關設施的疑慮，在符合特定條件的情況下，可以快速部署充電配套，令車主無後顧之憂。

HKT X CLP根基深厚 提供專業可靠且合時充電方案 市場上不乏提供電動車充電服務的供應商，但Derek認為Smart Charge結合了HKT與CLP各自的優勢，為客戶帶來超越期望的服務承諾及體驗。他表示：「HKT早於2016年與CLP合作成立Smart Charge一站式充電業務，結合彼此的社區網絡與綜合服務能力，為客戶帶來優質的服務。」他舉例指，充電站是一個建構於雲端運算上的物聯網終端裝置，而HKT領先的固網寬頻及高覆蓋的5G通訊服務具備穩定及低時延的特性，讓充電站的用量計費更可靠。他續指：「至於CLP一直是香港可靠的電力供應商，擁有由電力基建專家組成的工程團隊，設備及電力工程均符合嚴謹要求和極高規格。HKT和CLP在創新和技術方面能互相補足，共同研發和應用新的充電和配電技術，以配合智能管理與數據分析等的高效充電解決方案。」

Smart Charge的懸掛式充電方案，配合RFID連接，毋須手機啟動，隨插即充。

現時不少停車場位於落成已久的樓宇之內，電力設備老化、供電容量不足，加上網絡訊號覆蓋較低，一般難以部署充電基建，Smart Charge的懸掛式充電器便可處理這些棘手個案。新的懸掛式充電器採用RFID連接系統，當電動車停泊在車位後，系統會即時感應並啟動裝置，毋須用手機啟動，車主隨插即充，解決停車場流動網絡訊號不穩定，令手機難以連接系統的問題。



此外，停車場內一般都有不少四周無牆或樑柱的「孤島式車位」，Smart Charge懸掛式充電器的重量較傳統充電器縮減逾八成，即使懸掛在天花，可省卻物管公司對裝置重量的考量，而且安裝費更較傳統充電裝置降低近半，大大增加業主安裝的誘因。配合智能負載管理系統，既可提高能源使用效率，又能減少因電力不足導致其他車主未能充電的情況。

私人充電服務月費計劃配合「租住充」 省卻客戶協調煩惱 另外，市場上雖有提供公共充電設施，但輪候需時，且公共停車場亦即將不再提供免費充電，Smart Charge的私人充電服務月費計劃正好解決電動車的充電需求，其一站式及一條龍服務可為車主帶來真正無憂(hassle-free)的充電體驗。車主可直接於自己的停車位為電動車充電，毋須於公共停車場等待，更可節省泊車費及其他充電開支。Derek強調，Smart Charge的團隊會與業主立案法團及物管公司進行磋商及實地視察，服務如設施安裝、售後保養，以及24小時客戶服務熱線等，全程由專人一手包辦跟進，法團、物管公司與車主均毋須處理複雜的程序和技術問題。Derek續指：「客戶只需根據駕駛習慣申請服務計劃，一個月費已包括電費、季度定期免費檢查及維修保養。我們提供多種靈活月費組合選擇，配合不同用家需要。」



為增加市場上充電站的數量，政府為屋苑業主提供「EV屋苑充電易資助計劃」(EHSS)，推動私人屋苑加快安裝電力基礎設施。有見及此，Smart Charge更將業務範圍擴展至備有電力基礎設施的樓宇，並推出「租住充」服務計劃，提供充電器租用服務以紓緩充電器不足的問題。他續說：「我們為已具備電動車充電基建的住宅停車場提供充電器租用服務。客戶只需簽訂指定私人充電服務月費計劃，我們便會豁免充電器的安裝費用，他們更可以低至280港元的月費租用該充電器，於私人屋苑的停車位無憂充電。」他又稱Smart Charge的專業團隊會因應不同停車場環境及車位周邊的配套設施，為客戶選擇合適的充電器，大約7天即完成安裝。Smart Charge也設有24小時客戶服務熱線，以及定期免費上門檢查等售後服務。

開拓商業用智能停車場方案 Derek表示，Smart Charge私人充電服務月費計劃的服務範圍目前已覆蓋港九新界共32個大型屋苑，包括貝沙灣、又一居、采頤花園等，隨着不同的新屋苑落成及EHSS完工，未來會持續與物管公司與發展商合作，擴展充電服務網絡。針對商業客戶，他預告Smart Charge將開拓結合充電裝置的智能停車場方案，令車主可以預訂充電位，並通過管理系統追蹤充電進度和付款等信息。而場方管理人員亦能獲取數據和進行分析，改善設施的充電體驗。

《Smart Charge HK》app可查詢全港充電位，並為用戶提供用量報告及付款途徑。