電動車｜全新544匹SUV Coupé Polestar 4　破格刪走後車窗

Polestar 4共有後驅單摩打版本及四驅雙摩打版本兩個版本。

Polestar Hong Kong第二款型號Polestar 4正式登陸香港，這部純電SUV coupé Polestar 4兼備SUV寬敞乘坐空間，後部為斜背跑車線條，大膽刪走後車窗，車內後視鏡以高清屏幕取代，高科技配合行車性能，實現Polestar Precept的北歐設計元素。

後車窗全刪設計 Polestar 4共有兩個版本，後驅單摩打版本及四驅雙摩打版本，香港版本均採用長續航電池。取消後車窗令作為車身安全結構的車頂橫樑可以移到更後的位置，騰出更多空間予全景式天幕，令後座更加開揚感。 全新車頂後方的高清廣角鏡頭，配合內置高清屏幕的後視鏡，提供廣闊的後方視野；鬼面罩採用辨識度高的分離式Polestar標誌頭燈組，配合低風阻流體力學的車頭設計，簡潔優美。

全新SEA底盤 採用源自吉利集團開發的SEA架構所打造的SUV coupé，軸距達2,999mm，車身闊度為2,139mm，後座空間更為寬敞，配合可調式電動傾斜座椅，以及特大全景式天幕，令後排乘客可以享有更舒適的乘坐體驗。 Polestar 4是品牌至今速度最快的量產車款，雙摩打版本0-100km/h加速只需3.8秒，最大馬力為544匹，全線均採用永磁同步摩打。長續航單摩打版本採用後驅佈局，採用提供272匹馬力及343Nm峰值扭力的電動摩打，續航距離高達610km。 兩個版本均支援200kW DC直流充電及高達22kW的AC充電，而充電系統支援雙向充電功能，稍後更會提供V2L功能。