電動車｜全新544匹SUV Coupé Polestar 4　破格刪走後車窗

Polestar Hong Kong第二款型號Polestar 4正式登陸香港，這部純電SUV coupé Polestar 4兼備SUV寬敞乘坐空間，後部為斜背跑車線條，大膽刪走後車窗，車內後視鏡以高清屏幕取代，高科技配合行車性能，實現Polestar Precept的北歐設計元素。
後車窗全刪設計
Polestar 4共有兩個版本，後驅單摩打版本及四驅雙摩打版本，香港版本均採用長續航電池。取消後車窗令作為車身安全結構的車頂橫樑可以移到更後的位置，騰出更多空間予全景式天幕，令後座更加開揚感。
全新車頂後方的高清廣角鏡頭，配合內置高清屏幕的後視鏡，提供廣闊的後方視野；鬼面罩採用辨識度高的分離式Polestar標誌頭燈組，配合低風阻流體力學的車頭設計，簡潔優美。
全新SEA底盤
採用源自吉利集團開發的SEA架構所打造的SUV coupé，軸距達2,999mm，車身闊度為2,139mm，後座空間更為寬敞，配合可調式電動傾斜座椅，以及特大全景式天幕，令後排乘客可以享有更舒適的乘坐體驗。
Polestar 4是品牌至今速度最快的量產車款，雙摩打版本0-100km/h加速只需3.8秒，最大馬力為544匹，全線均採用永磁同步摩打。長續航單摩打版本採用後驅佈局，採用提供272匹馬力及343Nm峰值扭力的電動摩打，續航距離高達610km。
兩個版本均支援200kW DC直流充電及高達22kW的AC充電，而充電系統支援雙向充電功能，稍後更會提供V2L功能。
標準設備齊全
選配升級包括Harman Kardon12喇叭高級音響系統、21吋輪圈和更精緻的設計細節，以及通風及按摩座椅功能等。如對性能有高的要求，則可以選擇Performance Pack，該套件只適用長續航雙摩打版本選裝。配備了22吋輪圈、4活塞Brembo煞車卡鉗，配合Polestar工程團隊對底盤的深入調校，操控更強。
Google OTA更新
Polestar以高科技作賣點，採用Android Automotibe OS及Snapdragon Cockpit平台，配合15.4吋橫置屏幕提供行車資訊及娛樂功能，更能使用Google Assistant、Google Map、Google Play等服務，支援OTA軟體更新。
多項安全技術
標準配備的7個安全氣囊，更採用了Mobileye及SuperVision的高級安全駕駛輔助系統，標準配備12個鏡頭，1個雷達及十二個超聲波感應器，當中包括一個監察駕駛者、只收集必要數據而沒有記錄功能的鏡頭，持續監察駕駛者雙眼及頭部運動，配合方向盤上雙手的動作，從而斷定是否需要介入駕駛，避免多餘的駕駛干涉。
Polestar 4 Long Range Single Motor意向價（一換一）$514900起，Polestar 4 Long Range Dual Motor $599900起。