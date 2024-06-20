電動車｜國產五菱Wuling Binguo EV　一換一16萬有找復古車仔

五菱（Wuling）這個國內電動車品牌雖然看似陌生，其實成立已有70年歷史，由上汽集團、通用汽車以及廣西汽車集團組成。進駐香港不久即有第二款純電動車型「繽果」Binguo EV上市，以15.8萬車價及可愛賣相作招徠，看看是否能殺出血路。

Wuling Binguo EV定位有點似電動K Car，採用SGMW GSEV平台，車身大小為3950 x 1708 x 1580mm，軸距2560mm，4座配置。車身線條圓渾可愛，車頭貌似Tesla Model Y，車身卻如Fiat、舊款Smart及MINI混合。車尾箱最大儲物空間高達790升，設有奶茶白、星河藍及慕絲綠配色，明顯針對年青市場。

僅67匹馬力

車廂復古裝飾相當吸睛，光面陶瓷配仿皮面板，同樣採用弧形設計，配上鍍銀冷氣很有懷舊感。平價電動車裝備算齊全，真皮軚盤及仿皮電動座椅，中控台設雙12.25"數碼儀表及觸控屏幕，亦備有定速巡航、斜坡起動輔助等系統。

配備37.9kWh鋰電池，50kW單馬達馬力只有約67PS、扭力125Nm，最高時速只有130km/h，續航力約410公里，直流快充從30%充到80%僅需35分鐘。不嫌沒有電動車爽快感的話，日用代步仍可接受。一換一零售價只需$158850，這個價錢也不能要求太多。