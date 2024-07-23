電動車｜小鵬汽車首間香港陳列室開幕　右軚版純電SUV G6登場

於2014年成立的國產電動車品牌小鵬汽車，本年初宣布進軍香港，香港首間陳列室亦已正式開幕。選址新界西全新商場「YOHO MIX元點」，同場展出旗下電動車包括G6右軚版及XPENG X9。

小鵬汽車陳列室佔地超過3,700呎，品牌「X」標誌亦出現於整個陳列室的視覺設計當中。展出的兩大車款純電智能SUV G6及旗艦7座X9，銷售訂單至今兩個月衝破500架，而第一批G6亦將於第三季開始交付。車主可專享大灣區聯保，首任車主可享終生動力電池保、終生免費使用XPENG App及系統數據流量，透過Over-the-air（OTA）軟件升級服務，無須到店實體升級。

G6右軚版首度現身

小鵬汽車純電SUV G6右軚版亦正式登場，續航力為570公里，配上「800V超充平台」，20分鐘可高速充至80%電量，如手機及平板般快捷。透過XPENG App，駕駛者可以遙距鎖定和解鎖汽車、提前開啟空調、查看電池狀態及尋找車等。

車廂內櫳配置齊備，智能設計包括前座椅通風功能 、後排座椅發熱及調校功能。配備14.96吋輕觸控式螢幕連無線Apple CarPlay，另有雙50W無線電話充電連出風口，手機無線充電的同時散熱。智能車機系統「天璣XOS」粵語助手「小P」將於年底上線，車主可以透過OTA線上更新，能以廣東話聲控智能系統。XPENG G6長續航Pro一換一登場價為$289,900，XPENG G6 755超長續航Pro售$329,900。