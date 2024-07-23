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科技
2024-07-23 08:59:39

電動車｜小鵬汽車首間香港陳列室開幕　右軚版純電SUV G6登場

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電動車｜小鵬汽車首間香港陳列室於元朗YOHO MIX元點正式開幕。

電動車｜小鵬汽車首間香港陳列室於元朗YOHO MIX元點正式開幕。

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於2014年成立的國產電動車品牌小鵬汽車，本年初宣布進軍香港，香港首間陳列室亦已正式開幕。選址新界西全新商場「YOHO MIX元點」，同場展出旗下電動車包括G6右軚版及XPENG X9。

電動車｜小鵬汽車及森那美汽車集團代表為小鵬汽車香港首間陳列室開幕舉行祝酒儀式。 電動車｜陳列室佔地超過3,700呎，以水磨石、鋁材、木紋及白色色系打造。

3,700呎陳列室

小鵬汽車陳列室佔地超過3,700呎，品牌「X」標誌亦出現於整個陳列室的視覺設計當中。展出的兩大車款純電智能SUV G6及旗艦7座X9，銷售訂單至今兩個月衝破500架，而第一批G6亦將於第三季開始交付。車主可專享大灣區聯保，首任車主可享終生動力電池保、終生免費使用XPENG App及系統數據流量，透過Over-the-air（OTA）軟件升級服務，無須到店實體升級。

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電動車｜鮮橙色的G6外型融合科技感及運動氣息。 電動車｜G6車廂有多種貼心智能配置。

G6右軚版首度現身

小鵬汽車純電SUV G6右軚版亦正式登場，續航力為570公里，配上「800V超充平台」，20分鐘可高速充至80%電量，如手機及平板般快捷。透過XPENG App，駕駛者可以遙距鎖定和解鎖汽車、提前開啟空調、查看電池狀態及尋找車等。

車廂內櫳配置齊備，智能設計包括前座椅通風功能 、後排座椅發熱及調校功能。配備14.96吋輕觸控式螢幕連無線Apple CarPlay，另有雙50W無線電話充電連出風口，手機無線充電的同時散熱。智能車機系統「天璣XOS」粵語助手「小P」將於年底上線，車主可以透過OTA線上更新，能以廣東話聲控智能系統。XPENG G6長續航Pro一換一登場價為$289,900，XPENG G6 755超長續航Pro售$329,900。

電動車｜品牌旗艦級純電動七人車X9售價及發售日未定。 電動車｜車廂內空間寬敞，同樣配備多項智能配置。

旗艦7人車X9第四季亮相

右軚版旗艦級純電動七人車X9將於第四季亮相，X9是全球唯一配備主動式後輪轉向系統的MPV，車廂配置包括同級最大21.4吋的生態顯示幕、冷熱一體式雪櫃及零重力豪華座椅等，絕對是大班級車款。

小鵬汽車香港陳列室
地址：元朗朗樂路1號YOHO MIX G/F B003-B005號舖
電話：3913 8238
營業時間：星期一至五 10am-8pm，星期六、日及公眾假期 10am-7pm

 