電動車｜平治EQA及EQB小改款登場　啟德AIRSIDE FUNTRONICA嘉年華睇車試駕

平治純電動車EQA及EQB推出小改款，換上新設計鬼面罩，標配中央顯示屏，內裝亦多了背光飾板點綴及全新MBUX多媒體系統等等，多項功能有所提升，一換一車價由$465000起。今個周末於AIRSIDE更會舉行FUNTRONICA嘉年華，可以近距離欣賞新車。

新增的車廂設備包括配備觸控按鈕的最新一代方向盤、平治星徽標誌及平治圖案背光飾板。 平治圖案背光飾板是以激光雕刻於塑膠內，並具有發光功能。全新設計的顯示屏，與平治高級車系的風格一致，全新EQA及EQB均標準配備10.25吋中央顯示屏和USB套件。

全新設計的黑色板面鬼面罩更大，配襯平治鍍鉻星徽標誌，更具霸氣。全新保險桿強調了車頭寬闊的視覺效果，側面突出部位以高光黑色裝飾點綴，突出了霧燈位置。 全新EQA配備AMG Line車身套件，輪拱飾邊已塗裝成車身同色，尾燈內部設計亦有小改動。新增的兩種車漆顏色spectral blue和high-tech silver，相當吸睛。

更高續航能力

EQA優化空氣動力學設計，如為後輪拱加裝全新導流槽及配上尾燈擾流板，令續航距離提升至最高569公里。全新的「續航距離監控」功能可顯示多項節能建議，並因應情況，建議避免中途充電的最高行駛速度，並以紅色標記於車速表上。

4種Sound Experiences

個人化的音響體驗Sound Experiences現可透過選配的Burmester環迴音響系統，應用於全新的EQA及EQB。有柔和簡潔的「Silver Waves」及清脆的「Vivid Flux」，進入及離開車廂即有聲效迎接。行車聲效也具有互動性，會根據油門踏板位置、車速或回收動能等作出變化，而Burmester環迴音響系統搭配更配備沉浸式的Dolby Atmos全景聲效。

更多連接性、娛樂及主動安全性

全新EQA和EQB均配備了最新的MBUX多媒體系統，可透過儀表板自訂簡約、運動或經典3種風格，和導航、駕駛輔助、服務3種模式。再加上10種車廂氣氛燈顔色，提供了多種個人化選擇。

全新的資訊娛樂系統在設計和性能上均有提升，包括Zero Layer零層級觸控介面，無需滾動介面或使用語音控制，系統會在主螢幕上依據駕駛情況而顯示相關功能。MBUX的充電顯示功能亦有改善，例如可透過充電選單中的軟鍵在中央顯示屏上解鎖充電蓋，還可顯示即時DC 直流充電功率、已補充的續航距離等實用資訊。

透過啟動Mercedes me應用程式中的線上服務，智慧語音助理的對話和學習能力均有所提升。 系統會了解駕駛者的習慣，記住熟悉的設定或常用的駕駛路線，並根據當下的駕駛情況，建議個人化的資訊娛樂、舒適性和車輛功能。