電動車｜東風風行05 Friday SUV右軚版亮相　只售$21.8萬配置豪華

東風發布全新純電SUV風行05 Friday，請來李佳芯（Ali）任揭幕嘉賓。

又有一款國產電動車登陸香港，全新純電SUV東風風行05（DongFeng Forthing Friday）右軚版正式首發，邀請女藝人李佳芯（Ali）任嘉賓，一同為新車揭幕，$21.8萬的車價相信都會有一定吸引力。

圓滑車身線條 風行05為中型SUV，車身尺寸為4600x1860×1680毫米，軸距達2715毫米，採用短懸長軸設計。車頭採用了封閉式進氣格柵，搭配蜂窩裝飾面板及分體式LED大燈組及細長的日間行車燈，充電插口亦位於車頭中央位置，車尾則搭載天際線LED貫穿式尾燈，加上品牌標記，線條較為圓潤。



內裝配置齊全 備有冰川白、星夜黑、岩石灰、水波綠、海洋藍五款車身顏色，車內乘坐空間寬敞，更配備了天幕更通透。標準配備前排電動座椅，主駕座更有按摩連冷凳功能。中控台採用對稱式設計，採用雙聯屏智慧座艙，支持Apple CarPlay及Android Auto，搭載了新一代風行領航智駕系統（FX-Drive），結合12項L2+級智能輔助駕駛功能和19個智慧硬件，例如前碰撞預警、車道保持等安全功能。

早鳥優惠減1萬 動力方面，風行05採用比亞迪旗下弗迪動力提供的150kW永磁同步電機，峰值扭力340Nm，0至 100km/h加速7.9秒。配備64.4kWh容量電池，CLTC續航里程達500公里，快速充電技術可在35分鐘內將電量由0%充至80%。鎧甲電池有IP67防護等級，並通過底部防撞測試，有效保護電池安全。東風風行05以一換一車價$218000，早鳥優惠更減1萬，即日起至3月30日在奧海城2期及東風陳列室登場。 東風THE NEW FRIDAY車展

地點：奧海城2期中庭

日期：即日起至3月30日，11am-9pm

查詢：3480 6780