電動車｜比亞迪BYD SEAL 6純電房車登場　一換一車價$15.8萬起

BYD SEAL 6港版電動房車現已接受預訂，一換一車價由$15.8萬起。

比亞迪（BYD）早前在舉行科技日已披露了全新中型純電房車BYD SEAL 6，現已正式發布，新車兼顧商務與家庭出行，亦有舒適及動感元素，入門版只售$158000起，絕對高性價比。

車廂標配15.6吋自適應旋轉懸浮中控屏幕，可隨應用場景智能切換橫直顯示，並搭配10.25吋全液晶儀表盤。2820mm超長軸距，後排乘客享有充裕的腿部空間。配備同級獨有的65L的車頭置物空間，具備防水及隔味特性，可容納20吋登機箱外，更可存放濕雨傘、運動鞋或濕貨，車尾則設460公升的寬敞行李箱。

e平台3.0搭載刀片電池

比亞迪專利刀片電池應用電池車身一體化技術，電池上蓋與車身地板合二為一，提升車身扭轉剛度及安全性。入門版電池容量為46.08kWh，NEDC標準下續航里程410公里，最大功率95kW、扭力220Nm；高配版容量為56.64kWh，續航里程485公里，最大功率達160kW、扭力330Nm，百公里加速7.5秒。支援最高150kW高速直流快充，電量由30%充至80%僅需約30分鐘。

採用同級少有的後輪驅動設計，前雙球頭麥花臣、後五連桿組合，提升彎道穩定性達20%，路面濾震效果高達97%。中型房車尺寸，最小迴旋半徑僅為5.4米，操控靈活自如。

兩版本售價

BYD SEAL 6現已於香港正式接受預訂，Essential（入門版）及Premium（高配版）兩款型號，車價分別為$158000及$178000。後者除了電池容量及馬力，更多了18吋多輻雙色鋁合金車軨、15W手機無線充電、電動通風座椅、全景天窗、360全景影像等配置，以及DiPilot智能駕駛輔助系統，包含全速域自適應巡航、盲點監測等功能。