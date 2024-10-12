電動車｜BMW i5 M60 xDRIVE TOURING純電豪華旅行車　600匹強大馬力

寶馬香港正式推出全新純電動BMW i5 M60 xDrive Touring純電豪華旅行車，首次用上全電動驅動系統，集豪華優雅、運動氣息及智能駕駛於一身。
修長車身線條
全新BMW i5 M60 xDrive Touring旅行車提供更為寬敞的空間，後座空間顯著增加，特長軸距較上一代增加20mm達到2995mm，更有同級最大尾箱容量。寬闊的行李箱開口結合低底邊設計，輕鬆裝載物件。行李箱容量為570L，覆摺後座椅背更可擴充至1,700L。
備有俐落修長的車身線條，車長較上一代增加了97mm達到5060mm外，車寬和車高均有微幅增長，車頂亦有兩條如行李架的飾邊。向前傾出的BMW Iconic Glow雙腎型發光鬼面罩上帶有M專屬徽章，充滿立體感，亦可選配M Lights Shadowline黑色頭燈造型及亮黑色鬼面罩邊框。
車身顏色共有1款純色車漆及9款帶有金屬色粉漆的不同選擇，同時推出為全新BMW i5 M60 xDrive Touring調配的3款特別車身顏色。標配19吋M輕合金輪圈，同時配備M藍色及可選配的紅色高光制動卡鉗，跑車動感強烈。
豪華車廂配置
車廂中控台採用懸浮式曲面顯示螢幕，由12.3吋儀錶板與14.9吋觸控螢幕所組成，導入全新含有 M專屬設計的BMW Operating System 8.5與QuickSelect快捷選單，操作更方便快捷。前座運動型座椅標配Veganza純素皮革物料，可選配前座主動通風及加熱座椅，以及側窗遮陽簾。M專屬真皮平底軚盤連3色縫線及M獨有的紅色標記、加入M碳纖維內飾搭配銀色飾條，豪華吸睛。
BMW eDrive技術
採用第五代eDrive電能科技，搭載前後軸雙摩打四驅系統，能迸發高達601 hp最大馬力，當啟動M Performance專屬M Launch Control或M Sport Boost功能，可瞬間將扭力提升至820 Nm，0至100 km/h加速只需3.9秒。
高壓電池總容量達到81.2kWh，提供445至506km的續航里程。而M主動式懸掛系統連整合式主動後輪轉向系統及後軸氣壓式懸掛系統，能加強抓地力及操控性，並使用大量強化組件增加車身剛性。標配的駕駛輔助系統透過轉線及車道偏離警示、後方車流警示及後方防追撞警示，提高日常駕駛與長途旅行的舒適度及安全性。
最新的AC交流電及DC直流電充電技術，充電功率為最大為22 kW，能於4.25小時內從0%充電至 100%。在快速充電站採用功率高達205 kW的直流充電時，可於約30分鐘內從10%增加至80%，充電10分鐘即可提供足夠行駛142公里的電量。
寶馬香港推出限量現貨早鳥優惠，免費升級至專業泊車輔助系統連Surround View 環視系統，並將於今年11月起開始交付，車價為$1299900起，比普通版i5只貴一萬多。