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科技
2024-10-12 10:00:00

電動車｜BMW i5 M60 xDRIVE TOURING純電豪華旅行車　600匹強大馬力

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BMW i5 M60 xDRIVE TOURING純電豪華旅行車正式抵港，車價為$1299900起。

BMW i5 M60 xDRIVE TOURING純電豪華旅行車正式抵港，車價為$1299900起。

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寶馬香港正式推出全新純電動BMW i5 M60 xDrive Touring純電豪華旅行車，首次用上全電動驅動系統，集豪華優雅、運動氣息及智能駕駛於一身。

BMW i5 M60 xDRIVE TOURING車頭跟普通版i5相似。 BMW i5 M60 xDRIVE TOURING車尾加長，增強空間及車身曲線。 BMW i5 M60 xDRIVE TOURING行李箱容量為570L。 BMW i5 M60 xDRIVE TOURING後坐受惠長軸距及長車身，相當闊落。

修長車身線條

全新BMW i5 M60 xDrive Touring旅行車提供更為寬敞的空間，後座空間顯著增加，特長軸距較上一代增加20mm達到2995mm，更有同級最大尾箱容量。寬闊的行李箱開口結合低底邊設計，輕鬆裝載物件。行李箱容量為570L，覆摺後座椅背更可擴充至1,700L。

備有俐落修長的車身線條，車長較上一代增加了97mm達到5060mm外，車寬和車高均有微幅增長，車頂亦有兩條如行李架的飾邊。向前傾出的BMW Iconic Glow雙腎型發光鬼面罩上帶有M專屬徽章，充滿立體感，亦可選配M Lights Shadowline黑色頭燈造型及亮黑色鬼面罩邊框。

車身顏色共有1款純色車漆及9款帶有金屬色粉漆的不同選擇，同時推出為全新BMW i5 M60 xDrive Touring調配的3款特別車身顏色。標配19吋M輕合金輪圈，同時配備M藍色及可選配的紅色高光制動卡鉗，跑車動感強烈。

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BMW i5 M60 xDRIVE TOURING採用平底M軚盤。 BMW i5 M60 xDRIVE TOURING懸浮式曲面顯示螢幕配上碳纖裝飾。 BMW i5 M60 xDRIVE TOURING水晶旋鈕及波棍高貴優雅。 BMW i5 M60 xDRIVE TOURING標配Harman Kardon HiFi揚聲器，亦可升級Bowers & Wilkins 17個揚聲器環迴音響系統。 BMW i5 M60 xDRIVE TOURING備有全景式天窗加強開揚感。

豪華車廂配置

車廂中控台採用懸浮式曲面顯示螢幕，由12.3吋儀錶板與14.9吋觸控螢幕所組成，導入全新含有 M專屬設計的BMW Operating System 8.5與QuickSelect快捷選單，操作更方便快捷。前座運動型座椅標配Veganza純素皮革物料，可選配前座主動通風及加熱座椅，以及側窗遮陽簾。M專屬真皮平底軚盤連3色縫線及M獨有的紅色標記、加入M碳纖維內飾搭配銀色飾條，豪華吸睛。

BMW i5 M60 xDRIVE TOURING標配19吋M輕合金輪圈，同時配備M藍色及制動卡鉗。 BMW i5 M60 xDRIVE TOURING有445至506km的續航力。

BMW eDrive技術

採用第五代eDrive電能科技，搭載前後軸雙摩打四驅系統，能迸發高達601 hp最大馬力，當啟動M Performance專屬M Launch Control或M Sport Boost功能，可瞬間將扭力提升至820 Nm，0至100 km/h加速只需3.9秒。

高壓電池總容量達到81.2kWh，提供445至506km的續航里程。而M主動式懸掛系統連整合式主動後輪轉向系統及後軸氣壓式懸掛系統，能加強抓地力及操控性，並使用大量強化組件增加車身剛性。標配的駕駛輔助系統透過轉線及車道偏離警示、後方車流警示及後方防追撞警示，提高日常駕駛與長途旅行的舒適度及安全性。

最新的AC交流電及DC直流電充電技術，充電功率為最大為22 kW，能於4.25小時內從0%充電至 100%。在快速充電站採用功率高達205 kW的直流充電時，可於約30分鐘內從10%增加至80%，充電10分鐘即可提供足夠行駛142公里的電量。

寶馬香港推出限量現貨早鳥優惠，免費升級至專業泊車輔助系統連Surround View 環視系統，並將於今年11月起開始交付，車價為$1299900起，比普通版i5只貴一萬多。

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