電動車｜BMW i5 M60 xDRIVE TOURING純電豪華旅行車　600匹強大馬力

修長車身線條

全新BMW i5 M60 xDrive Touring旅行車提供更為寬敞的空間，後座空間顯著增加，特長軸距較上一代增加20mm達到2995mm，更有同級最大尾箱容量。寬闊的行李箱開口結合低底邊設計，輕鬆裝載物件。行李箱容量為570L，覆摺後座椅背更可擴充至1,700L。

備有俐落修長的車身線條，車長較上一代增加了97mm達到5060mm外，車寬和車高均有微幅增長，車頂亦有兩條如行李架的飾邊。向前傾出的BMW Iconic Glow雙腎型發光鬼面罩上帶有M專屬徽章，充滿立體感，亦可選配M Lights Shadowline黑色頭燈造型及亮黑色鬼面罩邊框。

車身顏色共有1款純色車漆及9款帶有金屬色粉漆的不同選擇，同時推出為全新BMW i5 M60 xDrive Touring調配的3款特別車身顏色。標配19吋M輕合金輪圈，同時配備M藍色及可選配的紅色高光制動卡鉗，跑車動感強烈。