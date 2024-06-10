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科技
2024-06-10 11:09:16

電動車｜BMW iX2 eDrive20 M Sport Edition一換一48萬起　單摩打續航478公里

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電動車｜BMW iX2 eDrive20M Sport Edition一換一車售價為$479900。

電動車｜BMW iX2 eDrive20M Sport Edition一換一車售價為$479900。

BMW i系電動車最新成員BMW iX2全新版本eDrive20 M Sport Edition正式抵港，以運動型轎跑SUV為概念，更具備型格M Sport包圍，新登場優惠一換一車價$479900，首批預計可於6月交付。

電動車｜BMW iX2 eDrive20六角型鬼面罩帶有搭菱紋飾板以及加配的發光造型霸氣十足。 電動車｜BMW iX2 eDrive20可加配20吋的輕合金輪圈，與藍色卡鉗相當匹配。 電動車｜BMW iX2 eDrive20車尾燈同樣有多棱角設計。 電動車｜BMW iX2 eDrive20車身呈流線型。

全新M Sport版本

BMW iX2 eDrive20 M Sport Edition以Coupe車身線條配合多棱角設計，沙板向外拋富肌肉感，配搭菱紋飾板的專屬M亮黑色鬼面罩。M Sport包圍相當吸睛，包括可變式M系列懸掛系統、金屬深藍色M Sport制動系統、前座運動座椅及亮黑色尾翼。展示車加配Iconic Package Pro配件，LED六角型鬼面罩、20吋的輕合金輪圈及鋁製飾件，運動氣息強烈。

電動車｜BMW iX2 eDrive20配備最新世代BMW iDrive 9系統。 電動車｜BMW iX2 eDrive20的Veganza透氣純素皮革座椅包覆感舒適。 電動車｜BMW iX2 eDrive20暗紋壓花設計配上鋁製飾件。 電動車｜BMW iX2 eDrive20設有10.25"及10.7"曲面顯示雙螢幕。 電動車｜BMW iX2 eDrive20後座空間寬闊，加上全景玻璃天窗為車廂內部帶來充足的自然採光。

寬敞車廂設備齊全

車身及輪距增加了少許，車廂空間亦更寬敞充足。內櫳配備豪華，一體式曲面顯示螢幕BMW Live Cockpit Plus，採用最新世代BMW iDrive 9系統，大幅減省車內實體操作按鈕及介面，加上延伸至儀錶板及車側門板包覆的暗紋壓花設計，簡約時尚。另有Harman Kardon HiFi音響系統、Veganza透氣純素皮革電動座椅，豪華亦現代化。

電動車｜BMW iX2 eDrive20充滿運動感的車頭配上SUV Coupe線條，吸引好看。 電動車｜BMW iX2 eDrive20配備64.7 kWh電池的續航里程最高可達至478公里。 電動車｜BMW iX2 eDrive20的行李箱提供525至1,400公升的載物容量。

續航里程478公里

BMW iX2 eDrive20 M Sport Edition採用第五代BMW eDrive技術，單摩打前輪驅動，產出最大204 hp馬力以及250 Nm最大扭力。64.7 kWh電池的續航里程達至478公里，主動式動能回收與MAX RANGE功能，進一步提高續航力。支援最大130kW快充，只需10分鐘即可補充足夠行駛120公里的電量，而從0%充電至80%只需29分鐘。

新車現已於BMW荃灣陳列室展出，新登場一換一車價限量發售$479900起（原價$544900起），比起售價$579900起的BMW iX2 xDrive30 M Sport Edition價錢更入門。

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