電動車｜BMW iX2 eDrive20 M Sport Edition一換一48萬起　單摩打續航478公里

BMW i系電動車最新成員BMW iX2全新版本eDrive20 M Sport Edition正式抵港，以運動型轎跑SUV為概念，更具備型格M Sport包圍，新登場優惠一換一車價$479900，首批預計可於6月交付。

BMW iX2 eDrive20 M Sport Edition以Coupe車身線條配合多棱角設計，沙板向外拋富肌肉感，配搭菱紋飾板的專屬M亮黑色鬼面罩。M Sport包圍相當吸睛，包括可變式M系列懸掛系統、金屬深藍色M Sport制動系統、前座運動座椅及亮黑色尾翼。展示車加配Iconic Package Pro配件，LED六角型鬼面罩、20吋的輕合金輪圈及鋁製飾件，運動氣息強烈。

車身及輪距增加了少許，車廂空間亦更寬敞充足。內櫳配備豪華，一體式曲面顯示螢幕BMW Live Cockpit Plus，採用最新世代BMW iDrive 9系統，大幅減省車內實體操作按鈕及介面，加上延伸至儀錶板及車側門板包覆的暗紋壓花設計，簡約時尚。另有Harman Kardon HiFi音響系統、Veganza透氣純素皮革電動座椅，豪華亦現代化。

續航里程478公里

BMW iX2 eDrive20 M Sport Edition採用第五代BMW eDrive技術，單摩打前輪驅動，產出最大204 hp馬力以及250 Nm最大扭力。64.7 kWh電池的續航里程達至478公里，主動式動能回收與MAX RANGE功能，進一步提高續航力。支援最大130kW快充，只需10分鐘即可補充足夠行駛120公里的電量，而從0%充電至80%只需29分鐘。

新車現已於BMW荃灣陳列室展出，新登場一換一車價限量發售$479900起（原價$544900起），比起售價$579900起的BMW iX2 xDrive30 M Sport Edition價錢更入門。