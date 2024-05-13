電動車｜Hyundai All-New KONA Electric　一換一車價27萬實用之選

Hyundai同一時間推出另一部All-New KONA Electric，為電動車入門之選，一換一車價為$269800。外形及內裝均與上一代截然不同，而且配置齊備性價比高，跟一眾來勢洶洶的國產電動車來個大鬥法。

入門級電動車

陳列車的墨綠色低調有型，全車採用流線型設計，外觀變得像STARIA，採用一體式Pixel像素化無縫頭燈，貫穿整個引擎蓋。Pixel像素化設計延伸至前後泵把飾件及尾燈，車側曲面及骨線與車身顏色搭配的擴大輪拱，加上方形Pixel圖形設計的19吋輪圈，看起來充滿運動氣息。

用上全新的影音娛樂作業系統，搭載雙12.3吋觸控顯示屏及12.3吋數碼儀表板，軸距比上一代增加了60mm達到2,660mm，提高前後排的腿部和肩部空間，尾箱空間亦擴大30%至466升。內裝新增了不少環保元素，採用回收物料及環保處理的皮革作座椅。