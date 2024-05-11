電動車｜Hyundai IONIQ 5 N 650匹科幻跑車　高性能競賽級規格

喜歡追求速度感的駕駛者，來到Hyundai陳列室見到IONIQ 5 N電動車定會興奮！Hyundai N系列首度開發高性能電動車，以全球大熱的IONIQ 5為藍本，打造出IONIQ 5 N，曾在紐布靈賽道創下7分45秒佳績！磨砂淺藍色的配色，充滿動感的裝飾及套件，配上IONIQ 5的科幻造型，這部未來跑車著實相當吸引。

N系賽車規格

Hyundai IONIQ 5 N搭載前後雙摩打電動AWD四驅系統，啟動N Grin Boost增壓模式下可爆發出650匹最大馬力輸出及78.5 kgm最大扭力、0-100km/h加速只需3.4秒、極速可達260km/h。IONIQ 5 N換上第4代鋰離子聚合物電池，容量達84kWh，最長續航距離為448公里，支援最大800V特快充電系統，同時相容350kW直流高速充電，只需18分鐘便可由10%充至80%電量。

以E-GMP電動車專屬底盤進行賽車化升級，比IONIQ 5擴闊50mm、增長達80mm，車身下降20mm，增強操控表現。同時裝嵌N exclusive頭尾泵把、進氣鬼面罩、空氣力學尾翼、加寬導風尾沙板等專屬N Aero空氣力學套件，更配備21吋專屬鍛造鋁輪圈及紅色煞車卡鉗，賽車風格濃厚。

車廂內有大量「N」軚盤標誌裝飾，配搭多功能軚盤，可自訂按鈕用途，快速切換駕駛模式，並直接啟動增壓模式及換檔功能等。標配Alcantara輕量化桶型賽車座椅，有齊冷暖功能，坐得包覆舒適。