電動車｜Hyundai IONIQ 5 N 650匹科幻跑車　高性能競賽級規格

喜歡追求速度感的駕駛者，來到Hyundai陳列室見到IONIQ 5 N電動車定會興奮！Hyundai N系列首度開發高性能電動車，以全球大熱的IONIQ 5為藍本，打造出IONIQ 5 N，曾在紐布靈賽道創下7分45秒佳績！磨砂淺藍色的配色，充滿動感的裝飾及套件，配上IONIQ 5的科幻造型，這部未來跑車著實相當吸引。
N系賽車規格
Hyundai IONIQ 5 N搭載前後雙摩打電動AWD四驅系統，啟動N Grin Boost增壓模式下可爆發出650匹最大馬力輸出及78.5 kgm最大扭力、0-100km/h加速只需3.4秒、極速可達260km/h。IONIQ 5 N換上第4代鋰離子聚合物電池，容量達84kWh，最長續航距離為448公里，支援最大800V特快充電系統，同時相容350kW直流高速充電，只需18分鐘便可由10%充至80%電量。
以E-GMP電動車專屬底盤進行賽車化升級，比IONIQ 5擴闊50mm、增長達80mm，車身下降20mm，增強操控表現。同時裝嵌N exclusive頭尾泵把、進氣鬼面罩、空氣力學尾翼、加寬導風尾沙板等專屬N Aero空氣力學套件，更配備21吋專屬鍛造鋁輪圈及紅色煞車卡鉗，賽車風格濃厚。
車廂內有大量「N」軚盤標誌裝飾，配搭多功能軚盤，可自訂按鈕用途，快速切換駕駛模式，並直接啟動增壓模式及換檔功能等。標配Alcantara輕量化桶型賽車座椅，有齊冷暖功能，坐得包覆舒適。
模仿燃油引擎怒吼
Hyundai IONIQ 5 N配備多項獨特駕駛功能，包括N e-Shift換檔功能及N Active Sound+主動式音效，感受8速N DCT雙離合器變速箱的換檔感覺。8個車內喇叭和2個車外喇叭模擬3款駕駛聲浪，包括高性能EV概念賽車、2.0公升渦輪引擎及超音速戰鬥機飛行音效，更有「Backfire」聲響非常過癮，加上電子儀錶板及抬頭顯示器投影都極有動感，如打機般好玩！
裝備上一系列為賽道而設的功能，包括極速彈射起步；如開「Turbo」的增壓模式，10秒內感受650匹最大馬力輸出；飄移模式可模擬後驅車特性做出飄移動作；四輪扭力配置能控制前後車輛扭力分配，提供個性化的駕駛體驗。還有煞車回收系統、賽道專用左腳煞車功能、電池溫度預控功能、N Race功能可選擇兩種能源管理模式，減少能源消耗提升續航里程。
配備Hyundai SmartSense主動安全科技，包括：自動緊急煞車系統、盲點偵測及碰撞預防系統、車道偏離警示系統、車道保持輔助系統、盲點影像監控系統及駕駛者疲勞警示。IONIQ 5 N一換一車價為$738800，首批新車預計於2024年第3季開始交付。