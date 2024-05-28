電動車｜NETA哪吒汽車陳列室九龍灣開幕　NETA AYA一換一16萬起

大昌行汽車首間「NETA Hong Kong 全新旗艦陳列室」日前正式開幕，展出旗下4部哪吒電動車包括兩部SUV - NETA X及NETA AYA，運動房車NETA S和科技純電跑車NETA GT，NETA售後服務中心亦於即日起為車主投入服務。
NETA X 23萬有找
主打車型NETA X在一換一稅制下登場價為$229800，提供極智黑、珍珠白、魅影灰、冰川藍、琥珀棕5款車身顏色。配置163匹馬力前置單摩打、搭載63kWh磷酸鐵鋰電池組，純電續航里程為480公里，30分鐘可由30%充電至80%。車身長闊高分別為4619x1860x1628，2770mm軸距。
車廂中控台設有15.6吋輕觸式顯示熒幕，支援Apple CarPlay連接，搭載了最新的「NETA L2 等級智能駕駛輔助系統」，系統還支援智慧語音助手。Intelligent版本包含12款NETA主動式安全系統、全景天幕連電動太陽簾、360°泊車鏡頭、電動尾門、駕駛席座椅記憶及迎賓功能等配置。
16萬NETA AYA抵港
NETA全新SUV車型NETA AYA亦正式登陸香港，AYA代表Active、Young及Amazing。這部走年輕路線的迷你5座SUV，長度只有4070mm，續航里程約401km。配置中控台配備14.6吋智能顯示熒幕，配置夠簡單，車身顏色有榛子米、晴空藍、霧面白、湖泊綠和魅影灰，一換一稅制下新售價只需$160377，性價比高。
同時亦有運動型智能房車NETA S，以及雙門4座跑車NETA GT。想一睹真身除了到陳列室，NETA亦將於6月1日及2日於大埔超級城舉辦「NETA -Electrifying the Way Forward」車展。
NETA Hong Kong旗艦陳列室
地址：九龍灣啟祥道 20 號大昌行集團大廈地下
電話：6893 1278
營業時間： 星期一至六 9am-8pm，星期日10am-8pm
NETA「Electrifying the Way Forward」車展
地址： 大埔超級城地下中庭
日期： 6月1日至2日
時間： 11am-8pm