電動車｜NETA哪吒汽車陳列室九龍灣開幕　NETA AYA一換一16萬起

大昌行汽車首間「NETA Hong Kong 全新旗艦陳列室」日前正式開幕，展出旗下4部哪吒電動車包括兩部SUV - NETA X及NETA AYA，運動房車NETA S和科技純電跑車NETA GT，NETA售後服務中心亦於即日起為車主投入服務。

NETA X 23萬有找

主打車型NETA X在一換一稅制下登場價為$229800，提供極智黑、珍珠白、魅影灰、冰川藍、琥珀棕5款車身顏色。配置163匹馬力前置單摩打、搭載63kWh磷酸鐵鋰電池組，純電續航里程為480公里，30分鐘可由30%充電至80%。車身長闊高分別為4619x1860x1628，2770mm軸距。

車廂中控台設有15.6吋輕觸式顯示熒幕，支援Apple CarPlay連接，搭載了最新的「NETA L2 等級智能駕駛輔助系統」，系統還支援智慧語音助手。Intelligent版本包含12款NETA主動式安全系統、全景天幕連電動太陽簾、360°泊車鏡頭、電動尾門、駕駛席座椅記憶及迎賓功能等配置。