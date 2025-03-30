電動車｜OMODA & JAECOO 3款新車攻港　純電越野車價$25.9萬起

又一國產品牌奇瑞OMODA & JAECOO登陸香港市場，由建發汽車為品牌港澳總代理，在早前的新車發佈會中，展示了OMODA E5、JAECOO 6 EV及JAECOO 7 PHEV等3款全新車型，價錢由$23.5萬起，即使越野JAECOO 6 EV亦只需$25.9萬起，定價相當進取。

電動越野車 最大亮點是越野JAECOO 6 EV，展示的啞黑色全鋁車身甚有型，採用方盒子造型，線條硬朗，更可配備車梯、儲物箱等額外裝備。車身尺寸為4406mm x 1910mm x 1715mm，軸距2715mm。提供後輪驅動和四輪驅動版本，後驅版的電機最大功率為135kW，最大扭力為184Nm；而雙摩打四驅版總功率達到205kW，最大扭力為279Nm。NEDC標準下續航里程分別約為426公里和418公里，電池容量分別為65.69 kWh和 69.77kWh，意向價約$25.9－26.9萬。

混能大型SUV JAECOO 7 PHEV是O&J系列中的首款混能車，綜合續航能力超過1,200公里，車身尺寸為 4500mm x 1865mm x 1670mm。具備1.5TGDI四缸渦輪增壓引擎，輸出功率達105 kW，扭力215Nm；同時配備的電動馬達綜合輸出功率可達255 kW，綜合扭力高達525Nm。DHT無級變速提供4種駕駛模式，支援純電、串並聯以及能量回收。混動系統低速狀態下優先純電行駛，當時速超過80km/h後會自動切換至高效燃油性能模式，意向價為$33.9 – 35.9萬。

入門級SUV OMODA E5為城市中型SUV車款，外型採用流線型設計，展現出強烈的運動感。內裝配置亦豪華，包括一體式雙LED屏幕、皮製電動椅連冷暖功能、天窗以及一系列主動式安全設施。配備安全耐用的LFP（鋰鐵磷酸鹽）電池，更配備快速充電功能，可以在短短約28分鐘內將電池充電率從30%到80%，續航距離約為430公里，150kW動力輸出及340Nm扭力。車身尺寸為4424mm x 1830mm x 1588mm，意向價為$23.5 – 24.5萬。