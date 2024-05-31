電動車｜smart #3電動SUV Coupe登場　37萬BRABUS版本達428匹馬力

smart首部SUV Coupe smart#3正式登場，一換一車價由$369000起（早鳥優惠）。

繼全城熱賣的smart #1之後，全新型號smart #3以SUV Coupe風格登場，線條流麗的房跑車及實用SUV兩大特色，加上BRABUS高性能版本，馬力達428匹，0至100km/h加速只需3.7秒，一換一早鳥意向價$369000，極具吸引力。

首部SUV Coupe smart #3是smart旗下第一款SUV Coupe，由德國平治全球設計團隊負責設計，獲得iF Design Award及The Red Dot Award設計大獎。設計團隊以3種動物作為靈感，包括「shark nose」車鼻、「fly wings」車頂線條及「cheetah shoulder line」的車側腰線，充滿動感氣息。比smart #1車身更長和加闊，高度則較矮突顯Coupe線條。

多個特色亮點 整架車亦有不少有趣的設計彩蛋，例如帶科幻感的CyberSparks LED+頭燈、車側頭沙板上的smart廠徽、車窗玻璃的Q版smart印章、座位上的廠徽鍋釘等。車尾行李廂門上smart字章中的「a」字，亦是開啟行李廂門的隱藏式開關。

科幻內櫳設計 smart #3車廂內亦充滿設計感，Alcantara多功能軚盤配上跑車桶形電動座位，配上紅色安全帶。前座數碼儀錶板簡約清晰，中控台有渦輪式空調出風口、Beats 13聲道立體聲揚聲系統，金屬銀色襯黑色皮革甚有特色。

升級「smart星球」體驗 懸浮式12.8吋觸控式多媒體控制屏幕，內置操作介面「smart星球」，加入全新角色獵豹Cheetah，以呼應smart #3形象。可設定車廂內的多色調氣氛燈，亦可以啟動及設定BRABUS型號獨有的模擬引擎音效等操控。 後座空間感亦充足，車頂設有同級最大、面積達到1.6平方米的濾光沉浸式車頂天幕，可過濾99% UV紫外線，增加車廂開揚感。

雙摩打428匹馬力 香港推出的smart #3為高性能BRABUS版本，最長續航距離達415公里，配置前、後共兩組66kW能永磁同步摩打，總輸出馬力達到428匹，峰值扭力為543Nm，由靜止加速至時速100公里只需3.7秒。全時四驅系統配合前麥花臣、後多連桿佈局的跑車化設定懸掛系統，直路加速或彎路飛馳都能夠保持穩定。 駕駛輔助及安全設備包括能夠自動偵測前車、行人及單車騎乘者的新一代自動緊急制動系統、進階版行車線道保持緊急輔助系統、轉線輔助、盲點偵測、交通標誌識別功能、駕駛者狀態監測、車速上限提示、360度鳥瞰式輔助監測鏡頭及全自動泊車等多達數十項電子輔助安全系統及相關功能。