熱門搜尋:
47人初選案 端午節2024 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 李龍基 東張西望 九龍城寨之圍城 THE HADDON One Wood Road 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
科技
2024-05-31 15:00:24

電動車｜smart #3電動SUV Coupe登場　37萬BRABUS版本達428匹馬力

分享：
smart首部SUV Coupe smart#3正式登場，一換一車價由$369000起（早鳥優惠）。

smart首部SUV Coupe smart#3正式登場，一換一車價由$369000起（早鳥優惠）。

繼全城熱賣的smart #1之後，全新型號smart #3以SUV Coupe風格登場，線條流麗的房跑車及實用SUV兩大特色，加上BRABUS高性能版本，馬力達428匹，0至100km/h加速只需3.7秒，一換一早鳥意向價$369000，極具吸引力。

電動車｜smart #3以Coupe的車尾線條為重點，甚有房跑魅力。 電動車｜smart #3 BRABUS包圍充滿運動氣息。 電動車｜smart #3車尾有一字形尾燈及A字形態的車尾擾流器。

首部SUV Coupe

smart #3是smart旗下第一款SUV Coupe，由德國平治全球設計團隊負責設計，獲得iF Design Award及The Red Dot Award設計大獎。設計團隊以3種動物作為靈感，包括「shark nose」車鼻、「fly wings」車頂線條及「cheetah shoulder line」的車側腰線，充滿動感氣息。比smart #1車身更長和加闊，高度則較矮突顯Coupe線條。

電動車｜smart #3車尾的「a」字是開啟行李廂門的隱藏式開關。 電動車｜smart #3車尾箱容量為370，摺合後排座位椅背可增至最多1,160公升。 電動車｜smart #3腳踏位都有smart字樣。 電動車｜smart #3車窗玻璃有smart滑浪的可愛設計。

多個特色亮點

整架車亦有不少有趣的設計彩蛋，例如帶科幻感的CyberSparks LED+頭燈、車側頭沙板上的smart廠徽、車窗玻璃的Q版smart印章、座位上的廠徽鍋釘等。車尾行李廂門上smart字章中的「a」字，亦是開啟行李廂門的隱藏式開關。

電動車｜smart #3軚盤連中控台設計有科幻及跑車風格。 電動車｜smart #3數碼儀錶板小巧簡約，資訊一目了然。 電動車｜smart #3後座空間比想像中寬敞，中間腳位全平方便進出。 電動車｜smart #3採用Apple旗下的beats喇叭。 電動車｜smart #3座位頭枕及枕背都有B字裝飾。

科幻內櫳設計

smart #3車廂內亦充滿設計感，Alcantara多功能軚盤配上跑車桶形電動座位，配上紅色安全帶。前座數碼儀錶板簡約清晰，中控台有渦輪式空調出風口、Beats 13聲道立體聲揚聲系統，金屬銀色襯黑色皮革甚有特色。

Ad Block
電動車｜smart #3多媒體控制屏幕有特別的「smart星球」操作介面。 電動車｜smart #3有巨型天窗，增加前後座開揚感。

升級「smart星球」體驗

懸浮式12.8吋觸控式多媒體控制屏幕，內置操作介面「smart星球」，加入全新角色獵豹Cheetah，以呼應smart #3形象。可設定車廂內的多色調氣氛燈，亦可以啟動及設定BRABUS型號獨有的模擬引擎音效等操控。

後座空間感亦充足，車頂設有同級最大、面積達到1.6平方米的濾光沉浸式車頂天幕，可過濾99% UV紫外線，增加車廂開揚感。

smart #3設有多項主動式安全措施。 電動車｜smart #3直流充電時間由10至80%只需30分鐘。

雙摩打428匹馬力

香港推出的smart #3為高性能BRABUS版本，最長續航距離達415公里，配置前、後共兩組66kW能永磁同步摩打，總輸出馬力達到428匹，峰值扭力為543Nm，由靜止加速至時速100公里只需3.7秒。全時四驅系統配合前麥花臣、後多連桿佈局的跑車化設定懸掛系統，直路加速或彎路飛馳都能夠保持穩定。

駕駛輔助及安全設備包括能夠自動偵測前車、行人及單車騎乘者的新一代自動緊急制動系統、進階版行車線道保持緊急輔助系統、轉線輔助、盲點偵測、交通標誌識別功能、駕駛者狀態監測、車速上限提示、360度鳥瞰式輔助監測鏡頭及全自動泊車等多達數十項電子輔助安全系統及相關功能。

Ad Block
電動車｜smart #3於圍方商場的smart期間限定店展出。 電動車｜多款CASETiFY主題手機配件只於限定店發售。

期間限定店展覽

即日起smart #3將於圍方商場的smart期間限定店展出，「一換一」售價由$389000起，首批訂購可享早鳥優惠由$369000起。smart更與CASETiFY合作推出主題手機配件，限量版系列只在smart圍方期間限定店有售，在大圍店完成試駕更可獲贈CASETiFY限量版smart主題磁力無線充電器1個。

smart期間限定店
地址：大圍車公廟路18號圍方2樓201號舖
營業時間：10am-9pm

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受