電動車｜smart #5豪華中型SUV登場　4版本一換一車價由$28.9萬起

smart #5電動SUV終於登陸香港。

smart 旗下首款豪華中型SUV smart #5正式登陸香港市場，一門四傑同時推出，4個版本包括超長續航豪華版Premium、頂級高性能版BRABUS、叢林之境特別版Summit Edition及標準版Pro，全新 smart#5的售價由$289000起。

圓潤個性化車身 繼smart #1及smart #3後，這部以中型豪華SUV為定位的smart #5，同樣以玩味及設計感作賣點。由Mercedes-Benz全球設計團隊為smart奠下的「感性‧靈銳」品牌設計主題，引入豐富多變的越野元素，比起坊間愈來愈相似模糊的電動車帶來新鮮感。 smart #5車身方中帶圓，車身風阻系數降低至0.27，車內外都有不少橢圓設計，例如車頭的矩陣式LED大燈，採用名為「時空膠囊」造型，為smart #5注入未來科技感。不同版本更有細節設計，例如在車門下的BRABUS或Summit徽章；BRABUS特別版黑色專屬Monoblock Z輪圈及飾件，Summit Edition則有獨有專屬車身配色及配件，相當有個性。

車廂豪華配備 車內2,900mm的前後軸距，車廂空間寬敞舒適，無邊框車門配合車頂的大型全景式天幕，開揚感十足。前排座椅設加熱及通風功能，而後座亦同時設有電動調校功能，靠背的最大調節角度為121度。 前方的橢圓形2K解像度的13吋高清OLED雙屏幕系統，設有標誌式細節的「靈感星球」顯示介面，系統控制中樞亦升級至由AMD V2000桌面電腦級運算晶片，使用靈敏流暢。smart #5 Premium及BRABUS版本的音響，更升級至名廠Sennheiser的20聲道7.1.4環繞聲揚聲器系統，並支援Dolby Atmos，可享受沉浸式音樂。

最長590公里續航 性能方面，800V純電規格平台，配備高達100kWh容量的高效能鋰電池，配合4C規格的直流「超快充」技術，只需最快15分鐘就可將電量由10%充電至80%。一般AC交流電充電系統，對應最高 22kW交流電速率，於3.5小時內完成充電。配備100kWh鋰電池的smart #5 Premium，最長續航距離更達到590公里（WLTP），Summit Edition及BRABUS為540公里，Pro版本則是465公里。 BRABUS版本配備雙摩打及四驅系統，馬力637hp，峰值扭力710Nm，0至100公里加速只需3.8 秒，預設駕駛模式設有九種，當中包括BRABUS跑車模式。Summit Edition馬力579hp、峰值扭力643Nm；Premium版馬力358hp、峰值扭力373Nm；Pro版馬力335hp、峰值扭力373Nm。一換一車價BRABUS版$439000起、Summit Edition $399000、Premium版$369000及Pro版$289000。 全新smart #5現於smart銅鑼灣旗艦店、九龍陳列室及大圍圍方期間限定店展出，有興趣不妨參觀及預約試駕。