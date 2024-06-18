電動車｜Tesla即將發布3款神秘新型號　暗示推出商用貨車

在Tesla上周的年度股東大會上，馬斯克宣布了3款新車型，並用白布覆蓋的圖片作預告。雖然他沒有透露這些車型，但從圖中所見的形狀引來不少揣測。

Tesla推電動貨車

馬斯克發表Tesla正在研究一些新產品，將會非常特別及驚人。圖片中顯示的一款車型偏高，並且有一個拉長的車頂，暗示可能是商用貨車，並已經被網民稱為Cybervan，Tesla早前已經表示希望進入商用車領域。

另外兩款車型看起來像汽車，其中一款可能是2017年揭曉並原定於2020年推出的跑車Roadster。馬斯克在二月份提到2025年的時間表，所以圖中的一部可能是指它。亦有推測是Tesla全新入門級車型Model 2—售價低於25,000美元的小型電動車。年初有傳言稱該型號的開發計劃被擱置或取消，但Tesla尚未確認。