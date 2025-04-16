電動車｜XPENG X9全球上市發布會　首展飛行汽車、智能自動泊車技術

小鵬於昨日4月15日在啟德郵輪碼頭舉行了「全球熱愛之夜」活動暨2025版X9上市發布會，除了帶來旗艦右軚版七座MPV，更有首度來港的飛行汽車小鵬匯天「陸地航母」及多部香港未有售的車款等。小鵬汽車聯合創始人、董事長、執行董事兼首席執行官何小鵬更親自到場，並主持長達兩小時的演講，見證小鵬智能出行之未來。

小鵬X9多方面升級 全場焦點當然是全球即時發售的2025年新款小鵬X9 ，以「好開好坐的AI舒適大七座MPV新產品」為定位，在去年更成為中國統電MPV銷量冠軍，甚至超越Alphard。這部小改款帶來不少改進，共496項零件升級，香港市場亦會推出這部最新版本。 車身顏色多了星系藍、啞光星艦灰、新月銀、星雲紫、暗夜黑及星雲白，並新增了20吋星耀懸浮車軨，全鋁製AI智能底盤設有智能路面預瞄，並有6D防暈車算法，可減少擺動搖晃及震盪，而且改良了減噪效能。全球唯一搭載主動式後輪轉向的MPV，擁有同級最小5.4m轉彎半徑。全系標配圖靈AI智駕，亦有齊多款主動安全設備。 內裝升級更多，全車三排坐位空間加闊，全系標配過道版零重力太空座椅，新增雙50W無線快充位，一二排座椅標配通風加熱按摩，更與權威骨科專家聯合研發，擁有行業最大指壓力度，後排三座位坐墊及靠背都有加熱功能，並可180°躺平及電動調節。新增220V車內電源接口，放電升至6kW；另有10.8L冷熱冰箱、環繞式中央空調、支援各應用程式的21.4吋娛樂屏幕等，豪華到極致。

方便智能遙控泊車 內地XPENG X9 650長續航Max版只售35.98萬人民幣、740超長續航Max版只售37.98萬人民幣、702四驅高性能Max版39.98萬人民幣，頂配星艦版亦亦只需41.98萬人民幣。港版則有500km標準及590km長續航版，「一換一」售價為$619900起，優惠價$599900。 最有趣是可親身體驗到小鵬圖靈AI智駕自動泊車技術，可以利用手機App遙控泊車，以及直線召喚行走和智能出庫，可以完全無人在車內都能完成。或在車內的屏幕上調整泊車位置，軚盤即可自動操作，手都不需要放在上面，泊位亦安全準確，相當智能。

飛行汽車首度抵港 場內亦展出多部左軚版的X9，以及其他車款包括已在港登場的G6、首度來港的豪華SUV G9，以及兩部揭背轎跑M03及P7+。車內統一簡約設計，配上流線型的車身，相當有科技感。重頭戲當然是一體式飛行汽車小鵬匯天，雖然這部「陸地航母」只屬原型，不過可以登上如直升機般的飛行車，試玩JoyStick般的控制器，以及近距離接觸外型似足Cybertruck的母艦。 何小鵬更宣布這部車在內地已有接近4000張訂單，並於2026年量產交付。其全球首個現代化規模量產的飛行汽車工廠將於今年第三季竣工，年產可達10000台。

今明年發展大計 在演講中何小鵬除了回顧小鵬的創業歷程、多部汽車的誕生及威水史以外，亦分享AI汽車公司的佈局及能源技術，以科技樹概念解說底層研發技術以及在此基礎上衍生的各種具體應用的關係。建立的自動駕駛全棧自研體系，涵蓋了雲端大模型、車端大模型、面向大模型開發的AI晶片。 其他智能科技包括專為大模型定制的小鵬圖靈AI晶片，預告2025年第二季中國內地量產上車。歷時五年研發的IRON人形機器人，以1:1比例仿照真人打造，手部擁有22個主動自由度，目標2026年進入工業化量產。 同時5C超充AI電池搭配5S液冷超充樁，可實現1秒充電超1公里，12分鐘充滿80%的極速體驗，香港首站已上線。小鵬鯤鵬超級電動體系將純電續航提升至430km，綜合續航達1400km，每公里可低至0.16港幣，宣布將於第四季上架，並於今年底實現L3級智駕能力在香港量產落地。