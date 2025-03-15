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科技
2025-03-15 11:00:00

電動車｜Zeekr 009 Deluxe兩驅版更抵買　豪華純電7人車長續航604公里

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Zeekr 009 Deluxe兩驅版正式登陸香港，請來林文龍和郭可盈出席發布會。

Zeekr 009 Deluxe兩驅版正式登陸香港，請來林文龍和郭可盈出席發布會。

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中國吉利集團旗下電動車品牌Zeekr（極氪）宣佈Zeekr 009 Deluxe單摩打兩驅版正式登陸香港，車型延續旗艦級豪華級數，續航增至以604公里，車價$65萬起，比雙摩打四驅型號$75.5萬更相宜。

Zeekr 009 Deluxe兩驅版與四驅版外型及內裝無異。 Zeekr 009 Deluxe中排大班椅可以躺平。 Zeekr 009 Deluxe只售$650000，比四驅版更加平。

豪華電動車銷量冠軍

Zeekr 009連續四個月穩居香港豪華電動車品牌銷量冠軍，更在過去三個月蟬聯MPV銷量第一，打破豪華MPV市場長期被日系品牌主導的局面。

兩驅版外觀及內飾完全保留四驅版設計，同樣配備116 kWh大容量電池，搭載單電機動力系統，0-100 km/h 7.9秒，續航突破604公里。兩驅版本採用單腔空氣懸掛，可升高降低45mm，離地37.2mm為市場上其中最低平台的MPV之一，方便老幼乘客進出車輛。
 
頭等艙配置一樣有Nappa真皮通風按摩座椅，YAMAHA環迴立體30個喇叭、17吋OLED中央吸頂屏、中排大班椅連手枕LCD屏幕控制、雪櫃等等。七座中通道版佈局兼顧家庭與商務需求，車內空間寬敞實用。一體式壓鑄後端鋁車身抗扭剛度強，提高安全性。

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全新Zeekr 009 Deluxe兩驅版Launch Edition售價由$650000起，預計首批可於今年4月份交付，即日起可以在全線陳列室預約試駕。

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