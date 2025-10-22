電器幫雙11減價優惠　必搶$11產品、高達$111優惠券兼享回贈

電器幫ElecBoy雙11購物節正式啟動，即日起至11月17日期間熱推「雙11激戰電器幫」，長達近1個月的推廣活動分為三大階段進行，送上總值$100萬著數優惠，分為「預熱戰」、「購物戰」及「返場戰」，提供多元化的豐富折扣、預售鎖定及支付優惠。

預售優惠碼 電器幫即日起至10月31日推出預熱優惠，精選十大人氣產品進行預售，於10月20日至31日期間支付$100訂金，即可於翌日透過電郵獲發名額僅限10個的「預售優惠碼」。於11月1日至11日期間支付尾數時輸入優惠碼，即可尊享神級價格。 精選人氣產品包括Garmin Forerunner 165智能手錶，原價$1599，預售價$1426；Panasonic nanoe護髮風筒原價$1849，預售價$1666；東芝4合1微波蒸焗爐原價$3330，預售價$2966。

轉盤及銀行優惠 另外亦設轉盤遊戲，有機會獲得高達$111的優惠券，包括$2000減$111、$800減$45及減$30等折扣。只需將心儀產品加入願望清單，即可獲得額外優惠券，加入1件產品可獲$5優惠券，加入2件可獲$10優惠券，於14天內有效，並可與其他電子優惠券及銀行折扣同時使用。 憑指定信用卡及支付方式可享專屬折扣，PayMe滿$2000減$100；Mastercard信用卡滿$2000減$120；AlipayHK滿$400減$20、滿$1000減$50；渣打信用卡減高達$150。

雙11優惠1折開戰 踏入11月優惠全面升級，當中包括本年度最激優惠「癲價秒殺」。電器幫將於11月1日至11日期間，每日推出一款精選產品（共11款），以震撼價低至$11發售。秒殺活動將於每日三個黃金時段（上午11時、下午1時、晚上11時） 準時開始，每個時段僅有3個名額。精選人氣產品包括樂聲牌速乾風筒，只需$11；Apple AirTag原價$239減至$155；飛利浦RO統淨飲水機原價$2098，現減至$1388。