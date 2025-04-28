電器幫ElecBoy尖沙咀設旗艦店　開幕優惠限量$1貨品、$10加購及全場9折

以網購起家的電器幫ElecBoy，於尖沙咀栢麗購物大道開設首間旗艦店。全新門市佔地過萬呎，超過20000件產品，涵蓋家庭及廚房電器、美容產品、電話電腦配件及視聽娛樂產品等。開幕由即日至5月5日期間特別推出6大驚喜優惠，想掃平貨要留意。

每天推出限量的$1特價產品，包括充電線、車用手機支架、吸濕盒、保鮮紙等，每日精選產品不同，數量有限先到先得。

每天的開店時段內，首100名顧客將享有全場產品9折的優惠，但不適用於Apple、小米、SONY、手機、電腦、相機、相機鏡頭、遊戲主機及手提遊戲機。

購物滿$500，都可以低至$10的價格換購有線耳機、3M掛勾或無線喇叭等實用配件。

必搶周末福袋

於下周末5月3日至4日提供4款限量福袋，包括有移動電源及充電線、Redmi Buds 6 Play耳機連Xiaomi Band 9 Active智能手錶等，價錢由$38至$238，每款每日限量15個，最高折扣高達42折。

抵價優惠低至$99

精選產品低至$99，包括迷你蒸煮電熱鍋、無線座枱風扇、家居鏡頭等。另有一系列減價產品如Skyworth LED電視、LG洗衣機、JBL耳機等產品特價發售。

