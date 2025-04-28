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科技
2025-04-28 17:00:00

電器幫ElecBoy尖沙咀設旗艦店　開幕優惠限量$1貨品、$10加購及全場9折

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電器幫ElecBoy於尖沙咀開設首間旗艦店門市。

電器幫ElecBoy於尖沙咀開設首間旗艦店門市。

以網購起家的電器幫ElecBoy，於尖沙咀栢麗購物大道開設首間旗艦店。全新門市佔地過萬呎，超過20000件產品，涵蓋家庭及廚房電器、美容產品、電話電腦配件及視聽娛樂產品等。開幕由即日至5月5日期間特別推出6大驚喜優惠，想掃平貨要留意。

電器幫ElecBoy門市開業優惠$1產品。

電器幫ElecBoy門市開業優惠$1產品。

每日限量$1產品

每天推出限量的$1特價產品，包括充電線、車用手機支架、吸濕盒、保鮮紙等，每日精選產品不同，數量有限先到先得。

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電器幫ElecBoy門市每日首100名顧客9折。

電器幫ElecBoy門市每日首100名顧客9折。

全場無門檻9折

每天的開店時段內，首100名顧客將享有全場產品9折的優惠，但不適用於Apple、小米、SONY、手機、電腦、相機、相機鏡頭、遊戲主機及手提遊戲機。

消費滿$500可以$10加購指定產品。

消費滿$500可以$10加購指定產品。

$10加購優惠

購物滿$500，都可以低至$10的價格換購有線耳機、3M掛勾或無線喇叭等實用配件。
 

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4款周末福袋於星期六日發售。

4款周末福袋於星期六日發售。

必搶周末福袋

於下周末5月3日至4日提供4款限量福袋，包括有移動電源及充電線、Redmi Buds 6 Play耳機連Xiaomi Band 9 Active智能手錶等，價錢由$38至$238，每款每日限量15個，最高折扣高達42折。

抵價優惠低至$99

精選產品低至$99，包括迷你蒸煮電熱鍋、無線座枱風扇、家居鏡頭等。另有一系列減價產品如Skyworth LED電視、LG洗衣機、JBL耳機等產品特價發售。
 

新登記會員可享$20優惠券。

新登記會員可享$20優惠券。

登記會員$20優惠券

只需簡單登記成為電器幫的會員，即可獲得$20的門市優惠券，於尖沙咀門市購物滿$100即可享優惠。

電器幫旗艦店

地址：尖沙咀彌敦道143-161號栢麗購物大道B區及C區地下G49-G50號舖及1樓21-25號舖

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