電器幫ElecBoy新春優惠　$1,888折上折優惠券、家電激減低至28折（內附優惠碼）

電器幫ElecBoy即日起至2月2日期間推出新春開運賞，以6大新春優惠喜迎接蛇年，包括大派總值高達$1,888折上折優惠券、新會員開搶$688大利是、$900限搶快閃區，以及過千件產品激減低至28折。

總值$1,888折上折優惠券 電器幫大派新春利是迎蛇年，一共7款利是，折上折金額總值超過$1888，凡買滿指定金額，輸入利是封上優惠碼即可享額外折扣。

新會員$688大利是 新會員註冊後即可搶購「迎新大利是」，折扣金額高達10%，每回合名額有限。顧客只要於1月8日至29日期間，登記成為電器幫會員，即可於每週三解鎖優惠碼。

$900限搶快閃區 電器幫將會於1月8日早上10時舉行$900閃購日，當日20件人氣產品大激減，憑會員專屬閃購優惠碼，即可享閃購價$1,000。渣打信用卡客戶選用指定信用卡，更可再享$100即時折扣，以$900帶走閃購產品！

過千件產品低至28折 活動期間將有過千款熱賣產品大激減，包括家庭及廚房電器、電子產品、電腦周邊產品、美容及個人護理產品、旅行產品，品牌有Apple、ASUS、Bose、DYSON、FUJIFILM、JABRA、LINKSYS、PANASONIC 、PHILIPS、TOSHIBA、TP-Link、YAMAN等。

指定信用卡優惠 渣打信用卡客戶及Mastercard信用卡客戶選用指定信用卡，更可享專屬折扣，買減價產品都用到，渣打信用卡買iPhone 16系列更可減$200。