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科技
2024-04-29 18:10:26

電器幫ElecBoy 5月限定優惠　低至3折再享折上折及現金回贈

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電器幫由5月1日至31日期間，推出8大限定折扣優惠。

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電器幫ElecBoy開業3周年，由5月1日至31日期間，特別推出8大限定優惠，派發總值高達$100,000折上折優惠券，加上高達10%現金回贈，精選50多個品牌激減低至3折，涵蓋家庭及廚房電器、電話電腦配件、視聽娛樂產品等，更有激減至1折無門檻加購優惠，以激筍價格入手心水電器。

電器幫優惠｜買滿指定金額輸入優惠碼可享額外折扣。

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折上折優惠碼

電器幫將送出總值高達$100,000折上折優惠券，購物滿指定金額，並於結帳時輸入指定優惠碼，即可享額外的折上折優惠，最多可額外減$150。

電器幫優惠｜於5月5日消費可享10%現金回贈。

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高達10%現金回贈

在優惠期間內消費可獲基本1%現金回贈，於星期五消費可享5%現金回贈，於5月5日消費更可享10%現金回贈，每張訂單最多只限$100回贈。

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不論任何消費，即可享受低至1折超值加購優惠，包括風扇、循環扇、滅蚊機等夏天熱賣產品，各限量5件。

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電器幫優惠｜精選電器周末低至3折優惠。

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每周五至日網站會推出精選人氣產品，以低至3折發售，各產品限量10件。

電器幫優惠｜多個人氣品牌產品亦低至3折發售。

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激減低至3折

超過50個人氣品牌激減低至3折發售，包括Apple、DYSON、PANASONIC、SONY等等，涵蓋家庭及廚房電器、美容產品、電話電腦配件、視聽娛樂產品等類別。

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電器幫優惠｜購買TotalCover延長保養服務，可享9折優惠。

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使用恒生信用卡買滿$1,500，輸入優惠碼EBP-HASE100即額外減$100；Mastercard每週三買滿$600，輸入優惠碼EBP-MC40即額外減$40。

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電器幫優惠｜加入會員即送$10 OK便利店現金券。

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