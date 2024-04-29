電器幫ElecBoy 5月限定優惠　低至3折再享折上折及現金回贈

電器幫ElecBoy開業3周年，由5月1日至31日期間，特別推出8大限定優惠，派發總值高達$100,000折上折優惠券，加上高達10%現金回贈，精選50多個品牌激減低至3折，涵蓋家庭及廚房電器、電話電腦配件、視聽娛樂產品等，更有激減至1折無門檻加購優惠，以激筍價格入手心水電器。

折上折優惠碼 電器幫將送出總值高達$100,000折上折優惠券，購物滿指定金額，並於結帳時輸入指定優惠碼，即可享額外的折上折優惠，最多可額外減$150。

高達10%現金回贈 在優惠期間內消費可獲基本1%現金回贈，於星期五消費可享5%現金回贈，於5月5日消費更可享10%現金回贈，每張訂單最多只限$100回贈。

加購激減至1折 不論任何消費，即可享受低至1折超值加購優惠，包括風扇、循環扇、滅蚊機等夏天熱賣產品，各限量5件。

3折起周末快閃 每周五至日網站會推出精選人氣產品，以低至3折發售，各產品限量10件。

激減低至3折 超過50個人氣品牌激減低至3折發售，包括Apple、DYSON、PANASONIC、SONY等等，涵蓋家庭及廚房電器、美容產品、電話電腦配件、視聽娛樂產品等類別。

指定銀行折扣高達$100 使用恒生信用卡買滿$1,500，輸入優惠碼EBP-HASE100即額外減$100；Mastercard每週三買滿$600，輸入優惠碼EBP-MC40即額外減$40。 保養延長保養9折 優惠期間購買TotalCover延長保養服務，即可享9折優惠，每月低至$5。