電子書丨樂天Kobo登陸香港 推$49 Kobo Plus訂閱制 任睇150萬電子書 任聽15萬有聲書

樂天Kobo宣布在香港推出Kobo Plus訂閱制，讓全球讀者不受時間和地區所限，隨時隨地享受閱讀電子書的樂趣。現在讀者只要加入訂閱制服務，在手機或平板下載《樂天Kobo》app，或利用電子書閱讀器，即可無限制閱讀逾150萬本電子書和逾15萬本有聲書，投入閱讀世界。Kobo電子書訂閱制服務提供百萬本書籍，涵蓋全球熱門小說、散文、商管理財、雜誌、漫畫等多種類型，兼每月有新書上架。香港書迷現可通過Kobo應用程式或Kobo閱讀器上，直接使用Kobo Plus訂閱服務，探索新的作者和書籍類型。
全新3種月費訂閱制 即買即享14日免費試用
現在Kobo Plus提供3種月費訂閱計劃，讀者可依照個人喜好和閱讀習慣選購，兼享14日免費試用體驗。
Kobo Plus暢讀 (月費49港元)
- 隨時隨地閱讀逾150萬本電子書
- 適用於任何Kobo閱讀器上，或使用Kobo應用程式閱讀
Kobo Plus暢聽 (月費49港元)
- 隨時隨地聆聽15萬本有聲書
- 適用於任何Kobo應用程式，或指定款式的Kobo閱讀器聆聽
Kobo Plus聽讀暢享 (月費65港元)
- 隨時隨地閱讀逾150萬本電子書及聆聽15萬本有聲書
- 適用於任何Kobo閱讀器上或使用Kobo應用程式閱讀及聆聽，或於指定款式的Kobo閱讀器聆聽