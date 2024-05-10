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科技
2024-05-10 11:37:03

電子書｜Kobo Libra Colour彩色閱讀器實試　睇漫畫雜誌更佳、支援色彩手寫

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樂天Kobo推出全新7吋螢幕Kobo Libra Colour彩色電子書閱讀器，新增不少功能。

樂天Kobo推出全新7吋螢幕Kobo Libra Colour彩色電子書閱讀器，新增不少功能。

不少愛閱讀之人都有一本電子書閱讀器eReader傍身，樂天Kobo最近推出3款eReader，包括7吋螢幕Kobo Libra Colour及6吋螢幕Kobo Clara Colour兩款彩色電子書閱讀器，還有一款6吋黑白螢幕Kobo Clara BW，今次開箱實試Kobo Libra Colour。

電子書｜Kobo Libra Colour主頁設計一目了然，色彩封面亦令電子書本更吸引。 電子書｜Kobo Libra Colour機背花紋跟上代不同，全機使用通過國際認證的回收塑膠製造。 電子書｜Kobo Libra Colour設計符合人體工學微彎易握，旁邊設有兩個實體按鍵翻頁用。

新電子紙色彩分明

Kobo Libra Colour外形跟上代相似，一拿上手已覺非常輕身，比上代更輕巧，重量只有約200克。使用經過認證的回收塑膠製造，機背設有開關掣及凹凸花紋，手感很好，螢幕旁邊則有兩個實體翻頁按鍵及一盞指示燈。

螢幕畫面解像度跟上代一樣為為1264x1680，黑白內容300 PPI、彩色內容150 PPI。今代處理器由1GHz升級至雙核2.0GHz，並搭載改良的彩色電子墨水Kaleido 3電子紙，畫面看起來清晰舒服，色彩表現亦分明，反光情況不嚴重。

電子書｜Kobo Libra Colour可使用橫向模式閱讀，睇漫畫體驗更似實體書。 電子書｜Kobo Libra Colour橙色燭光適合夜間閱讀，亦可按喜好自行調校。

睇漫畫效果不俗

使用Kobo Libra Colour來看彩色漫畫、雜誌、繪本，甚至多圖的食譜等，比黑白色豐富得多。當然視覺效果不能與平板電腦相比，不過以電子書來說已相當不錯。揭頁反應算快，唯一不足是翻頁後仍有一點殘像。

ComfortLight PRO自然光設定令用家按喜好自行調校色溫，橙色燭光適合夜間閱讀，白色太陽光就適合於日間使用。可設置就寢時間，電子書會慢慢自動調整至藍光含量較少的橙光，夜晚閱讀不傷眼，亦不怕藍光影響睡眠質素。

電子書｜Kobo Libra Colour可在書本上畫上彩色記號及筆記，更加方便。 電子書｜Kobo Libra Colour手寫色彩選擇不算多，勝在看起來柔和。 電子書｜Kobo Libra Colour筆記本功能可繪圖寫字，非常方便。

觸控筆增強實用性

Kobo Libra Colour新增Kobo Stylus 2觸控筆支援功能，可用不同顏色的畫筆在書頁字裏行間寫字、畫線、註釋等。手寫及筆觸體驗不錯，反應敏捷，而且能用手寫筆另一端，當擦膠刪除及改正。

電子書亦內置筆記本，可以隨心繪畫書寫，連筆記本也可選擇不同設計如白頁、橫間等，亦可作日記本、每日計劃表等，甚為貼心。試用過後個人化的閱讀體驗很好，如實體書一樣可以寫下筆記。唯一缺點是要輸入文字，例如當搜尋書本時，竟然不支援手寫，只能使用倉頡或注音輸入法，是一大敗筆。

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Kobo Libra Colour可用雲端儲存，比收藏實體書更慳位。

Kobo Libra Colour可用雲端儲存，比收藏實體書更慳位。

新增雲端儲存

其他功能跟上代一樣，內置32GB儲存容量、搭載藍牙功能可連接耳機或喇叭聆聽有聲書、支援IPX8防水功能。電池容量為2050mAh，以每天閱讀30分鐘計，單次充電可持續使用40天，待機時間長達數週。今代新增的Dropbox和Google Drive雲端儲存功能，結合OverDrive公共圖書館，令用家可輕鬆閱讀更多電子書。

實試過覺得如果從未擁有電子書，這部絕對值得考慮入手，舊用家則可視乎自己閱讀類型及使用習慣才升級。Kobo Libra Colour 7吋電子書閱讀器售價$1,899，有黑白兩色可選，Kobo Stylus 2觸控筆售$559。現貨於TechLife by FORTRESS有售，12/5前於門巿或豐澤網店購買，即送$150樂天Kobo電子書現金券。

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