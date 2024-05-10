電子書｜Kobo Libra Colour彩色閱讀器實試　睇漫畫雜誌更佳、支援色彩手寫

樂天Kobo推出全新7吋螢幕Kobo Libra Colour彩色電子書閱讀器，新增不少功能。

不少愛閱讀之人都有一本電子書閱讀器eReader傍身，樂天Kobo最近推出3款eReader，包括7吋螢幕Kobo Libra Colour及6吋螢幕Kobo Clara Colour兩款彩色電子書閱讀器，還有一款6吋黑白螢幕Kobo Clara BW，今次開箱實試Kobo Libra Colour。

新電子紙色彩分明 Kobo Libra Colour外形跟上代相似，一拿上手已覺非常輕身，比上代更輕巧，重量只有約200克。使用經過認證的回收塑膠製造，機背設有開關掣及凹凸花紋，手感很好，螢幕旁邊則有兩個實體翻頁按鍵及一盞指示燈。 螢幕畫面解像度跟上代一樣為為1264x1680，黑白內容300 PPI、彩色內容150 PPI。今代處理器由1GHz升級至雙核2.0GHz，並搭載改良的彩色電子墨水Kaleido 3電子紙，畫面看起來清晰舒服，色彩表現亦分明，反光情況不嚴重。

睇漫畫效果不俗 使用Kobo Libra Colour來看彩色漫畫、雜誌、繪本，甚至多圖的食譜等，比黑白色豐富得多。當然視覺效果不能與平板電腦相比，不過以電子書來說已相當不錯。揭頁反應算快，唯一不足是翻頁後仍有一點殘像。 ComfortLight PRO自然光設定令用家按喜好自行調校色溫，橙色燭光適合夜間閱讀，白色太陽光就適合於日間使用。可設置就寢時間，電子書會慢慢自動調整至藍光含量較少的橙光，夜晚閱讀不傷眼，亦不怕藍光影響睡眠質素。

觸控筆增強實用性 Kobo Libra Colour新增Kobo Stylus 2觸控筆支援功能，可用不同顏色的畫筆在書頁字裏行間寫字、畫線、註釋等。手寫及筆觸體驗不錯，反應敏捷，而且能用手寫筆另一端，當擦膠刪除及改正。 電子書亦內置筆記本，可以隨心繪畫書寫，連筆記本也可選擇不同設計如白頁、橫間等，亦可作日記本、每日計劃表等，甚為貼心。試用過後個人化的閱讀體驗很好，如實體書一樣可以寫下筆記。唯一缺點是要輸入文字，例如當搜尋書本時，竟然不支援手寫，只能使用倉頡或注音輸入法，是一大敗筆。

Kobo Libra Colour可用雲端儲存，比收藏實體書更慳位。