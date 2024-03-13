電子遊戲反「政治正確」運動在燃燒　Sweet Baby創辦人稱為「受害者哭泣」

在歐美的電子遊戲界，自上星期起引爆了一場反「政治正確」的風潮。事緣在遊戲平台Steam上，有鑑評人把一間加拿大顧問公司「Sweet Baby」有份參與的遊戲名單上架，引起該公司員工的反彈。有關公司專門向遊戲廠商建議作出包括LGBTQ+以及「多元文化」等被視為「政治正確」的調整內容建議，因此引起遊戲玩家們的不滿及呼籲抵制。

Sweet Baby事件起源於一位Steam的鑑評人，推出一份「Sweet Baby清單」，並將該公司有份參與建議的遊戲全部不推薦，令到Sweet Baby員工上網回應反擊，並呼籲網民檢舉抵制。可是不少遊戲玩家早已看不過眼這種「政治正確」的現象，令有關清單從最初僅9,000人關注，直到現在已急升至27萬人的追隨。