電子遊戲反「政治正確」運動在燃燒　Sweet Baby創辦人稱為「受害者哭泣」

在歐美的電子遊戲界，自上星期起引爆了一場反「政治正確」的風潮。事緣在遊戲平台Steam上，有鑑評人把一間加拿大顧問公司「Sweet Baby」有份參與的遊戲名單上架，引起該公司員工的反彈。有關公司專門向遊戲廠商建議作出包括LGBTQ+以及「多元文化」等被視為「政治正確」的調整內容建議，因此引起遊戲玩家們的不滿及呼籲抵制。
Sweet Baby事件起源於一位Steam的鑑評人，推出一份「Sweet Baby清單」，並將該公司有份參與建議的遊戲全部不推薦，令到Sweet Baby員工上網回應反擊，並呼籲網民檢舉抵制。可是不少遊戲玩家早已看不過眼這種「政治正確」的現象，令有關清單從最初僅9,000人關注，直到現在已急升至27萬人的追隨。
而Sweet Baby的社交媒體帳號亦被網民攻擊，目前X帳號已被封鎖限制。不過該公司的創辦人David Bedard在另一個社交媒體領英（LinkedIn）上喊冤，稱公司及其員工均成為了「極右騷擾運動」的受害者。他表示：「在過去的4個月，我公司成為極右騷擾運動或陰謀論的目標。這對我、共同創辦人Kim Belair、我們整個團隊及同僚的困難時刻。有關的滋擾帶來的挫敗感，讓我們需要採取防範措施，而這種困擾來自整個運動的錯誤信息造成。這些錯誤資訊是瘋狂，它們來自左翼（或右，我估計），甚至令我們不能與它們對抗。」
早前就有網民翻出Kim Belair過去就分享過，如何透過威脅及恐嚇的方式，令遊戲製作公司對自己作品進行審查，以達到所謂「政治正確」效果。不少遊戲玩家批評，遊戲廠商為了害怕被那些不會買他們遊戲的人攻擊，卻忽視遊戲玩家的想法。
The Co-Founder of Sweet Baby Inc Kim Belair proudly explains the method she uses to force bosses at game studios to censor, alter, and "diversify" game projects she feels are problematic - "Terrify them" aka threaten them with the anger of the cancel culture mob. pic.twitter.com/eFJZeKqSZd— GamesNosh (@GamesNosh) March 4, 2024