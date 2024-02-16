電熱鍋購買攻略｜火力、配件、油煙味等5大考慮因素

如果你都喜歡熱鬧的氣氛，值得考慮入手一部多功能電熱鍋，在農曆新年、中秋節、聖誕節等日子，約朋友到家中一齊打邊爐及燒肉，一部好的電熱鍋（英文︰Electric Pot）用來招呼朋友仔最好不過。多功能煮食鍋的原理，是透過發熱底座加熱再配搭不同的煮食配件來做各種料理，像是蒸海鮮、炒飯、烤肉和火鍋。而煮食配件都有很多種，包括平底烤盤、坑紋烤盤、深鍋、蒸架、章魚燒盤之類。

電熱鍋烤盤的物料主要都是採用不沾塗層，控制上一般都會採用推捍式操控來調較細、中、大火。市面上的多功能煮食鍋有很多選擇，分別都有不同的功能、規格、配件、特點，想知該怎樣選擇電熱鍋，可以留意以下這5點。 電熱鍋購買攻略｜1 功能及配件 首先可以看看產品主要的功能及配件，比如是這款橢圓電熱鍋主要功能是用來打邊爐，跟機送平面烤盤同章魚燒盤。但如果想燒肉、煎牛扒的話，就要額外加購坑紋烤盤。所以買之前最好了解清楚商品會附送那些烤盤和配件。

電熱鍋購買攻略｜2 火力和平均度 第二點要注意就是火力和溫度平均度，一般多功能煮食鍋的火力由1200W至 1430W不等，溫度最低65度，而最高達到250度。發熱底座主要分為發熱板和發熱線，那Watt數越高，是否就代表越快熱或者能越快煮熟食物呢？試試在沒有預熱的情況下在3款煮食鍋裡加同等份量的水來做測試，可以看到1200W火力的一款煮食鍋最快水沸達到100度，用了9分22秒比1430W的一款煮食鍋快了30秒。 跟住再來試試熱力平均度，使用發熱板的兩款中間和兩邊的溫度都相差3°C左右，而用發熱線的一款就明顯左邊較熱，左右兩邊相差12°C左右。相較之下，兩款用發熱板的煮食鍋的溫度較平均，打邊爐就沒有那麼容易出現旁邊不沸騰的情況。