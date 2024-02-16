電熱鍋購買攻略｜火力、配件、油煙味等5大考慮因素

如果你都喜歡熱鬧的氣氛，值得考慮入手一部多功能電熱鍋，在農曆新年、中秋節、聖誕節等日子，約朋友到家中一齊打邊爐及燒肉，一部好的電熱鍋（英文︰Electric Pot）用來招呼朋友仔最好不過。多功能煮食鍋的原理，是透過發熱底座加熱再配搭不同的煮食配件來做各種料理，像是蒸海鮮、炒飯、烤肉和火鍋。而煮食配件都有很多種，包括平底烤盤、坑紋烤盤、深鍋、蒸架、章魚燒盤之類。
電熱鍋烤盤的物料主要都是採用不沾塗層，控制上一般都會採用推捍式操控來調較細、中、大火。市面上的多功能煮食鍋有很多選擇，分別都有不同的功能、規格、配件、特點，想知該怎樣選擇電熱鍋，可以留意以下這5點。
電熱鍋購買攻略｜1 功能及配件
首先可以看看產品主要的功能及配件，比如是這款橢圓電熱鍋主要功能是用來打邊爐，跟機送平面烤盤同章魚燒盤。但如果想燒肉、煎牛扒的話，就要額外加購坑紋烤盤。所以買之前最好了解清楚商品會附送那些烤盤和配件。
電熱鍋購買攻略｜2 火力和平均度
第二點要注意就是火力和溫度平均度，一般多功能煮食鍋的火力由1200W至 1430W不等，溫度最低65度，而最高達到250度。發熱底座主要分為發熱板和發熱線，那Watt數越高，是否就代表越快熱或者能越快煮熟食物呢？試試在沒有預熱的情況下在3款煮食鍋裡加同等份量的水來做測試，可以看到1200W火力的一款煮食鍋最快水沸達到100度，用了9分22秒比1430W的一款煮食鍋快了30秒。
跟住再來試試熱力平均度，使用發熱板的兩款中間和兩邊的溫度都相差3°C左右，而用發熱線的一款就明顯左邊較熱，左右兩邊相差12°C左右。相較之下，兩款用發熱板的煮食鍋的溫度較平均，打邊爐就沒有那麼容易出現旁邊不沸騰的情況。
電熱鍋購買攻略｜3 烤盤材料
煎嘢食就最怕易燶和黐底，所以購買前就最好留意一下烤盤的材料。一般煎烤盤都會用上不沾塗層，我們就來做個測試，看看三個牌子的防沾能力怎樣。新年當然要煎各式各樣的糕點，一於煎最容易黐底的年糕，可以看到有下油的情況下，三款都不沾底，煎得很不錯。
那麼我們又試試抹走一點油再加蛋漿看看，看到三款的不沾能力都挺平均，就算蛋漿沾在烤盤上，輕輕一抹就能抹掉 完全沒有沾底，只是其中一款煎的年糕有點易焦，相信是和它的熱力平均度有關係。而打邊爐的深鍋一般都會用上陶瓷不沾塗層或者採用鋁作為物料，相較之下後者沒有那麼耐熱之餘，鋁製鍋亦不太適合用來煮酸性食物。如果湯底是泡菜湯或者酸菜魚湯，建議還是用陶瓷不沾深鍋比較好。
電熱鍋購買攻略｜4 方便度
第四就是個使用的方便程度，一般來說電熱鍋和烤盤、深鍋也是分開，只要插上電源 再調溫度就可以。不過有些電熱鍋用法比較複雜，有些爐身、發熱線和烤盤分開，用之前要在水盤裡加水，如果沒加的話，不但會令到烤盤的溫度提升，油煙也會變多，那麼整間屋都會充斥燒肉的氣味。清潔方面 除了烤盤之外都亦都要多洗一個水盤，在方便程度上道相對遜色一些。
電熱鍋購買攻略｜5 油煙味
最後一點就是油煙味，如果你是完全接受不到油煙味的話，最好在天台或者露台使用，如在室內使用的話建議開大一點窗，讓空氣流通點。因為市面上的電熱爐大多都未能做到抽煙功能，特別是燒肉的話 氣味很久都散不掉，甚至連衣服和頭髮都會沾了氣味。順帶一提 如果你是燒肉愛好者，可以選擇一個有排油孔的烤盤，有助流走食物多餘的油脂。除了沒有那麼大油煙之外，食起上來都沒有那麼油膩和健康一點。
總括來說，多功能電熱鍋可以一機多用而且外型美觀，多款顏色亦都襯托到不同的家居風格，可拆式的設計又方便清洗，無論是自住還是人多的家庭都很適合使用。不過它又不像蒸焗爐，可以很精準那麼調校時間和溫度，如果你對烹飪都有點要求，平時又不怎樣打邊爐或燒肉，那麼就要考慮下值不值得入手了。
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