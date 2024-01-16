熱門搜尋:
MIRROR演唱會2024 垃圾徵費 農曆新年2024 渣打馬拉松2024 消委會 灣仔車禍 香港足球 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
科技
2024-01-16 20:20:00

電競手機丨用2.4K入手媲美旗艦級打機性能 POCO X6 Pro用天璣8300-Ultra 跑分高達146萬

分享：
電競手機丨用2.4K入手媲美旗艦級打機性能 POCO X6 Pro用天璣8300-Ultra 跑分高達146萬

電競手機丨用2.4K入手媲美旗艦級打機性能 POCO X6 Pro用天璣8300-Ultra 跑分高達146萬

所謂「旗艦級」手機硬件規格，經已不再是貴價手機專美。Xiaomi推出電競手機最新作POCO X6 Series，當中高階版POCO X6 Pro就搭載全港首發聯發科天璣8300-Ultra處理器，AnTuTu手機性能跑分達1,464,228！配合12GB+512GB超大容量，售價都只不過2.4K有找！抵玩到咁，邊度搵？

POCO X6 Pro

POCO X6 Pro

POCO X6 Pro丨升級「狂暴引擎」 性能媲美2023年旗艦機種

今次POCO X6 Pro選用天璣8300-Ultra處理器，廠方表示AnTuTu手機性能跑分高達146萬，表現跟去年話題之作的華為Mate 60 Pro看齊！而針對更佳遊戲體驗的全新升級版「狂暴引擎」，容許UFS 4.0讀寫速度提升，遊戲加載速度更快。同時更將屏幕觸控採樣率升級至2,160Hz16倍超高解像度觸控，玩家於各類遊戲的操作反應更靈敏精準。配合5,000mAh大電續航，支援67W快充，提供源源不絕的戰鬥動力。

其他規格，此機採用6.67CrystalRes Flow AMOLED挖孔屏，支援12-bit 687億色，而且薄框設計屏佔比高達94%，提供完整的全屏幕視野體驗。再者後置三攝主鏡用上64MP像素光學防震OIS鏡頭，又進一步增加動態捕捉和運動追蹤攝影功能，驚人動作輕鬆捕捉。 

POCO X6

POCO X6

POCO X6丨搭載高通Snapdragon 7s Gen 2 表現同樣超班 

至於同樣採用6.67吋大屏及5,000mAh大電的標配版POCO X6，則改為搭載新一代高通Snapdragon 7s Gen 2處理器、12GB+256GB儲存，表現跟其他大廠中階手機一樣超班。至於後置攝力跟Pro一樣為64MP像素OIS主攝鏡、8MP像素超廣角和2MP像素微距鏡頭。

售價方面，POCO X6 Pro備POCO黃、灰和黑3色選擇，售2,399港元；POCO X6備黑、白及藍3款，僅售1,899港元。兩者將於116日晚上8時起於小米官網POCO官網Fortress豐澤網店正式發售。 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受