電競手機丨用2.4K入手媲美旗艦級打機性能 POCO X6 Pro用天璣8300-Ultra 跑分高達146萬

所謂「旗艦級」手機硬件規格，經已不再是貴價手機專美。Xiaomi推出電競手機最新作POCO X6 Series，當中高階版POCO X6 Pro就搭載全港首發聯發科天璣8300-Ultra處理器，AnTuTu手機性能跑分達1,464,228！配合12GB+512GB超大容量，售價都只不過2.4K有找！抵玩到咁，邊度搵？
POCO X6 Pro丨升級「狂暴引擎」 性能媲美2023年旗艦機種
今次POCO X6 Pro選用天璣8300-Ultra處理器，廠方表示AnTuTu手機性能跑分高達146萬，表現跟去年話題之作的華為Mate 60 Pro看齊！而針對更佳遊戲體驗的全新升級版「狂暴引擎」，容許UFS 4.0讀寫速度提升，遊戲加載速度更快。同時更將屏幕觸控採樣率升級至2,160Hz及16倍超高解像度觸控，玩家於各類遊戲的操作反應更靈敏精準。配合5,000mAh大電續航，支援67W快充，提供源源不絕的戰鬥動力。
其他規格，此機採用6.67吋CrystalRes Flow AMOLED挖孔屏，支援12-bit 687億色，而且薄框設計屏佔比高達94%，提供完整的全屏幕視野體驗。再者後置三攝主鏡用上64MP像素光學防震OIS鏡頭，又進一步增加動態捕捉和運動追蹤攝影功能，驚人動作輕鬆捕捉。
POCO X6丨搭載高通Snapdragon 7s Gen 2 表現同樣超班
至於同樣採用6.67吋大屏及5,000mAh大電的標配版POCO X6，則改為搭載新一代高通Snapdragon 7s Gen 2處理器、12GB+256GB儲存，表現跟其他大廠中階手機一樣超班。至於後置攝力跟Pro一樣為64MP像素OIS主攝鏡、8MP像素超廣角和2MP像素微距鏡頭。
售價方面，POCO X6 Pro備有POCO黃、灰和黑3色選擇，售2,399港元；而POCO X6備有黑、白及藍3款，僅售1,899港元。兩者將於1月16日晚上8時起於小米官網、POCO官網及Fortress豐澤網店正式發售。