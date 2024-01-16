電競手機丨用2.4K入手媲美旗艦級打機性能 POCO X6 Pro用天璣8300-Ultra 跑分高達146萬

所謂「旗艦級」手機硬件規格，經已不再是貴價手機專美。Xiaomi推出電競手機最新作POCO X6 Series，當中高階版POCO X6 Pro就搭載全港首發聯發科天璣8300-Ultra處理器，AnTuTu手機性能跑分達1,464,228！配合12GB+512GB超大容量，售價都只不過2.4K有找！抵玩到咁，邊度搵？

POCO X6 Pro丨升級「狂暴引擎」 性能媲美2023年旗艦機種

今次POCO X6 Pro選用天璣8300-Ultra處理器，廠方表示AnTuTu手機性能跑分高達146萬，表現跟去年話題之作的華為Mate 60 Pro看齊！而針對更佳遊戲體驗的全新升級版「狂暴引擎」，容許UFS 4.0讀寫速度提升，遊戲加載速度更快。同時更將屏幕觸控採樣率升級至2,160Hz及16倍超高解像度觸控，玩家於各類遊戲的操作反應更靈敏精準。配合5,000mAh大電續航，支援67W快充，提供源源不絕的戰鬥動力。

其他規格，此機採用6.67吋CrystalRes Flow AMOLED挖孔屏，支援12-bit 687億色，而且薄框設計屏佔比高達94%，提供完整的全屏幕視野體驗。再者後置三攝主鏡用上64MP像素光學防震OIS鏡頭，又進一步增加動態捕捉和運動追蹤攝影功能，驚人動作輕鬆捕捉。