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科技
2024-06-27 13:45:00

電訊服務革新 HKT林國誠：AR Lens 3.0升級功能 協同電視廣告增轉化效益

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香港電訊HKT個人業務行政總裁林國誠Bruce。

香港電訊HKT個人業務行政總裁林國誠Bruce。

香港電訊(HKT)近年積極整合與革新電訊業務，上周HKT在傳媒活動上，HKT個人業務行政總裁林國誠Bruce夥同個人業務市務及收費電視董事總經理蔡煒健Derek，簡介業務發展。Bruce提到公司將大力推動AR Lens擴增實境鏡頭的商業應用，揚言隨著AR Lens 3.0的新升級，透過app「捉」住優惠，期望協同包括Now TV在內的廣告客戶，加強銷售轉化率。至於Derek則預告Now E將整合至Now TV Player；Bruce最後更透露旗下衛星通訊服務即將於7月中旬推出。

Bruce表示會全力推動AR Lens的普及。 AR Lens會協同Now TV，觀眾睇廣告時可掃AR code以進入沉浸式網購體驗。 隨著歐國盃熱播，AR Lens加入優惠處處捉小遊戲，通過搶著數和推送鄰近商戶優惠，帶動本地消費。

AR Lens冀打造更佳廣告宣傳成效 預告7月中旬推衛星通訊服務

本港消費市道持續疲弱，Bruce認為傳統客戶投放廣告的宣傳效益仍有改善空間，故透過升級至第三代的AR Lens應用程式，用戶開啟除可以於小遊戲「捉」優惠外，更新增根據用戶身處位置來推送鄰近商戶優惠資訊的功能。他又指部分Now TV播放廣告將加入QR Code，觀眾利用AR Lens掃描後便可到訪客戶的產品網站，如網店等。他表示現時AR Lens下載情況理想，並有數百個商戶合作，期望新功能能協同廣告宣傳，提升商戶的銷售轉化率。

至於近期熱話的衞星通訊服務，Bruce表示將於7月中旬正式推出，屆時才公布收費計劃詳情。他續指新服務一樣支援話音和短訊功能，又計劃開設熱線供客戶在緊急情況下使用。

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csl.衛星通訊服務將於7月中旬推出。 有意提供針對衛星通訊的熱線服務。

Now E將整合至Now TV Player  8月英超開鑼增chatroom功能

至於提供點播節目服務的Now E，據個人業務市務及收費電視董事總經理蔡煒健Derek表示，已逐步與Now TV Player整合，預計明年Now E功能將預載於Now TV Player且Now E不再以獨立應用程式供客戶下載。Derek指屆時Now TV Player將擁有最全面的串流娛樂平台體驗，既容許家庭客戶為不同年齡層用戶自訂觀看功能，也支援4K升頻及模擬5.1聲道的視聽體驗。

今年8月英超開鑼，Derek預告Now TV Player將增設chatroom聊天室功能，他指夥拍騰訊提供新技術，能夠在觀看賽事期間，自訂喜愛的評述員，以提升睇波娛樂體驗。

Derek稱未來Now E將預載於Now TV Player，而Now E不再獨立運作。 全新Now TV Player好比坊間其他串流娛樂平台。
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