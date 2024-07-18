頭戴式耳機丨搣甩口罩更有型 Dyson OnTrac降噪耳機登場 消噪能力高達40dB

還記得連古仔古天樂都有用，加入了口罩功能的Dyson Zone頭戴式降噪耳機，在市場掀討論熱潮。今年Dyson再下一城，宣布推出首款高保真、純音頻設備「Dyson OnTrac」降噪耳機。新機具有先進的降噪功能，帶來長達55小時沉浸式聆聽體驗，更可消除高達40dB的噪音。此外，多款耳機外殼及耳墊有上百種顏色組合可供選擇，每個耳墊均採用超柔軟的幼細纖維和高級泡棉製成，提供舒適和隔音效果；頭帶採用多軸萬向式支架設計，並精巧地擺放電池，以確保重量平均分布。

現提供CNC 亮銀色 、亮銅色 和黑鋼色等配色選項。陶瓷硃砂色則採用了陶瓷質感的噴漆表面處理。

高密度泡棉耳墊和多軸萬向式支架可減輕耳朵壓力，而頭帶中的電池位置可均勻分布重量。

先進降噪功能

今代Dyson OnTrac採用了個人化的主動降噪 (ANC) 演算法，該演算法採用8個主動降噪麥克風，每秒對外部聲音進行達384,000次取樣；配合優質材料和特別設計的內部幾何結構聲音通道，耳機可消除高達40dB的環境噪音。

寬廣音頻範圍

耳機配備40毫米與16 ohm的釹合金單元和先進的音頻訊號處理技術，可重現低至6Hz與高達21,000Hz的頻率響應，呈現深沉低音和清晰高音的細膩音色，另外耳機外殼亦配合耳朵傾斜13度，營造更直接的聲音體驗。

長達 55 小時 主動降噪音效

即使在啟用主動降噪功能的情況下，Dyson OnTrac的電池壽命長達55小時。配備兩塊高容量鋰離子電池，巧妙放置於頭帶之中，令重量分布更加均勻。只要輕按任何一邊耳罩兩下，即可切換至主動降噪或通透模式。

其他功能