香港初創顧問公開前景調查　揭本地Startup預期逆市增長

Inspect Element為香港首批初創顧問公司（Venture Builder）。

Inspect Element（IE）坐擁50多個初創及企業客戶，作為香港首批初創顧問公司（Venture Builder），早前訪問近100間駐香港初創企業，發現近九成受訪企業都一致表示將極速成長，並披露應對市場調整的關鍵策略。

Inspect Element早前在「re: inspect - Think 2025」中與本地Startup交流。

IE由三位獨角獸初創包括GOGOX、Klook、Bowtie、小米和Eatigo等的創始團隊或早期成員創立。在早前舉辦的活動「re: inspect - Think 2025」與超過100名業界精英， 包括Invest HK、香港科技園、Stripe、Aspire、Bowtie、Binance等深入分析調查結果。

逾8成預期雙倍增幅 IE調查顯示，儘管大環境預期經濟下滑，大部分初創企業老闆仍樂觀。92位受訪者中，包括年齡介乎25至45歲的本地創業人士或或創科企業相關高層，業務範疇涉及AI、科技、生活、SaaS、加密貨幣等行業，82%預期2025年業務會增長。當中37%更預料雙倍增幅。但亦有近一成表示預期業務收縮及計劃2025年內削減團隊人數，大部份預料裁員少於一半。

外尋「僱傭兵」及建立AI 超過一半的受訪企業或初創均認為自由工作者或專業初創顧問可以推動和加速公司成長，同時保持資金靈活性。當中超過6成受訪者甚至強調僱用自由工作者或委託專業初創顧問成公司人才發展及營運方向的關鍵，而78%則強調需籍AI幫助業務轉趨自動化，是紓緩財政壓力的重要元素。

測試海外新市場成關鍵 初創老闆最關注的三大問題分別是盈利（43%）、可持續增長（42%）和現金流（27%）。而不少受訪初創表示在業務成長期階段，僱用自由工作者或委託專業初創顧問等借助專業知識及經驗，於擴展市場、訂立政策方向、商業合作、品牌推廣和推出多樣化產品幾方面的貢獻將變得重要，在推動增長同時也為初創的現金流保持彈性。

美國成最大競逐資金市場 調查還揭示了有關資金來源的有趣發現，在92位受訪者中，7成表示正準備或會考慮於2025年募集資金，當中超過6成受訪者募集資金目標介乎十萬至二千萬美元以上，其中以香港（77%）和美國（43%）成為最大吸金來源。新加坡以40%排名第三，大灣區則以28%排名第四。而正計劃開發新市場的受訪者表示，熱門業務拓展目的地包括香港、新加坡、台灣、東南亞和日本等。