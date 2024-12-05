香港國際汽車博覽一連四天舉行　展出多部新款電動車、經典JDM及古董車（多圖）

香港國際汽車博覽（IMXpo）於即日至12月8日在亞博舉行。

香港國際汽車博覽（IMXpo）第四屆即日起至12月8日假香港亞洲國際博覽館舉行，首次與中國香港汽車會（HKAA）及香港汽車商會（HKMTA）聯合主辦。超過30個國內外汽車品牌，展出超過160輛汽車，包括超跑、新能源汽車、珍稀古董車及未來出行工具等多個範疇，車迷必去！

國際展廳匯聚多個知名汽車品牌，展出各類乘用車、商用車、電單車及高性能超級跑車。多部首次在香港公開亮相的新車，包括上汽大通受歡迎的MAXUS MIFA 9新版本及電動農夫車eTerron 9；重新引入汽油版的MG HS、新款電動車MG IM L6；極氪五座SUV Zeekr 7X和有「寶寶巴士」之稱的MIX；百度無人駕駛出行「蘿蔔快跑」採用的JMEV EVEASY頤馳06；只售$33.98萬的歐翼門版本昊鉑Hyper HT、DENZA Z9 GT、吉利GEELY EX5、東風eπ 007及東風猛士917等等。

香港汽車文化節以60、70年代的經典場景為主題，重現昔日香港街頭風貌，展出超過15輛珍稀古董車，當中包括Austin Healey Sprite、Mini Woody、Lotus Seven、Jaguar MK1及Austin Princess Vanden Plas等經典車款。還有Island Vintage Bus將展示兩輛經過精心復修的古董巴士，分別是40年代的「白水箱」和 60 年代的「紅蕃頭」，配上昔日老香港背景，相當值得打卡。

日系改裝車JDM專區，則以貨櫃碼頭場景，展示約10部由車主精心改良及調節的JDM車型，專區內亦同時進駐了各式汽車零部件及服務供應商，包括輪軚及改裝配件品牌代理等。同時舉行首屆「香港 JDM 選美大賽」，角逐五大獎項。

另一大亮點低空經濟及未來出行科技，在「新能源與未來出行館」可近距離欣賞由冠忠智慧出行引進的億航EH216-S無人駕駛載人飛行器。配備16個螺旋槳，最大飛行高度可達120米，而最快速度則可達每小時130公里。

親子嘉年華

IMX CARnival以露營場地為主題，除展出人氣越野車款，更有街頭音樂表演、市集、小食攤檔等。另舉行專題講座，包括「戰後至60年代之香港呠呠車文化」、「港車北上食玩瞓攻略」等。香港童軍總會將舉辦「野外求生基本技能」專題講座，分享生火、營帳搭建、地圖閱讀及原野烹飪等實用技巧。

香港國際汽車博覽

地點：亞洲國際博覽館3、6、8及10號展廳

日期：即日起至12月8日

開放時間：11am - 8pm

入場費：標準票$80起，1.2米以下兒童及長者免費入場