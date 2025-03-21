香港有工業實踐之旅 | 「從鴨蛋街到智能生產線 聯泰行的創新傳承之路」 生產力局助力70年老字號邁向智能生產時代

1957年，楊位藩先生在上環「鴨蛋街」創立聯泰行，以販售全蛋起家。隨著市場需求變化，他的兒子楊金炎在1980年代開始拓展業務，從醃製鹹蛋黃到分開銷售蛋白與蛋黃，並遠赴歐美學習先進的蛋液加工技術。2013年，聯泰行正式成為香港首家本地鮮蛋液生產企業，引入巴斯德消毒技術，確保產品安全與品質，長期供應本地大型食品品牌，成為市場領導者。這條從傳統到現代的轉型之路，不僅是企業的成長史，更是香港食品工業發展的縮影。 然而，隨著市場需求的迅速增長，以及食品行業對生產效率和品質的更高要求，聯泰行逐漸意識到傳統生產模式的局限。「維持現狀雖然不會有問題，但我們不想固步自封。」聯泰行香港鮮蛋液有限公司董事總經理楊金炎坦言。為了確保企業的長遠發展，聯泰行選擇與香港生產力促進局（生產力局）攜手，打造以實時數據驅動的智能鮮蛋液生產線，邁向工業4.0的成熟度標準，為香港「新型工業化」奠定新標準。

家庭支持：踏出舒適圈的動力 此前， 聯泰行位於西環的生產場地空間有限，難以容納更多的生產設備來擴大產能，導致現有生產線無法滿足客戶不斷增長的需求。楊金炎透露即使每日產量達到30噸蛋液，仍然供不應求。 此外，生產過程仍高度依賴人手，從雞蛋裝載、品質檢測到包裝皆需要大量人工，不僅增加成本，也影響生產效率與穩定性。更大的挑戰是，工廠僅有一條生產線，一旦設備出現問題，整個供應鏈都可能受到影響，導致客戶訂單延誤。 楊金炎憶述接受新挑戰的決心：「為了公司的長遠發展著想，加上有太太和子女的全力支援，和我一齊迎接新挑戰。我們就決定找生產力局幫手，在大埔工業邨建立一條實時數據驅動的鮮蛋液產品智能生產線。」

生產力局助聯泰行 逐一攻克技術難題 智能生產線的建立並非一蹴而就，聯泰行在轉型過程中面臨多方面的技術挑戰，這些難題的解決對項目的成功至關重要。 「關鍵在於如何精準佈置感測器，以收集溫度、濕度、流速與壓力等實時生產數據。」生產力局智能製造部總經理孫國偉指出了兩個主要挑戰。只要攻克兩個技術難題，之後的挑戰亦會迎刃而解。 為此，生產力局引入機器視覺技術，監測蛋殼是否損壞、蛋液是否變質，以及產品中是否存在雜質，確保品質穩定。此外，生產力局亦導入工業4.0 集成數碼化製造解決方案（iDMES），實現生產數據的即時流動與監控。

除了數據收集，準確建立智能模型亦是挑戰之一。透過機器學習技術，系統能夠優化數據分析、預測性維護，並提升決策效率，確保生產流程順暢，減少潛在生產損耗。 巨大價值創造 助力本地實現「新型工業化」 在生產力局的技術支持下，聯泰行成功建設並投入運營智能鮮蛋液生產線，產能大幅提升180%至220%，有效應對市場需求的快速增長，確保供應穩定。同時，設備整體效率（OEE）亦提高15%至30%，大幅減少生產中斷與機器閒置時間，提升整體運作效能。

在供應鏈管理方面，智能系統的導入實現了市場需求預測、客製化生產與物流透明化，不僅提升產品品質與食品安全標準，亦增強了客戶的信任度，為企業開拓消費者市場提供有力支持。 此外，這條智能生產線的建立，亦為香港食品製造業培養了高端製造人才，加速業界邁向數字化轉型。這不僅助力聯泰行穩固市場領導地位，更進一步推動本地「新型工業化」進程，為香港食品製造業的升級與發展奠定堅實基礎。 創新傳承：實現工業4.0的藍圖 楊金炎回顧將近七十年歷史家業，感慨地表示經常被人認為是固執己見，但他堅定表示：「我想用貼近時代發展、創新的方法，將家業同傳統香港蛋液工業好好傳承下一代。」

這場從「鴨蛋街」開始的旅程，見證了傳統家族企業如何適應時代變遷，邁向工業4.0。透過自動化設備與數據驅動技術的結合，聯泰行不僅提升了生產效率與產品品質，還為未來升級至主自動化生產奠定基礎。 在智能化生產的引領下，聯泰行與生產力局攜手，讓一顆普通的雞蛋，變成高科技產業的新標杆，為香港食品製造業的持續升級與發展作出貢獻。