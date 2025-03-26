香港有工業實踐之旅 | 破舊立新開創綠色未來 廢棄紡織品的新生之路 生產力局助永佳推動環保產業新里程

在全球ESG（環境、社會及企業管治）發展趨勢下，企業對可持續發展的要求日益提高，紡織品廢料的處理成為備受關注的議題。作為專業的環保處理企業，永佳環保處理公司（永佳） 長期為各大品牌提供知識產權保護及環保處理方案，當中包括廢棄布料、次貨服裝及機密文件的處理。然而，近年内地對進口廢棄物的限制，使永佳原有的回收模式受到衝擊，令公司面臨前所未有的挑戰。 「過去，我們的廢棄紡織品主要出口至內地作再利用或回收有價值的材料，但隨着内地禁止多種廢物進口，包括紡織品，我們需要在本地建立一條完整的回收及再造生產線，以應對市場變化。」永佳環保處理公司銷售主管 Isabella 表示。

面對這個轉變，永佳明白到，單靠過去依賴內地回收的模式已經不可行，必須在香港本地尋找新的技術方案。他們開始探索各種可能性，希望能夠建立一個可持續的回收及製造系統，讓廢棄紡織品得到妥善處理，並升級再造為可用產品。 生產力局提供技術支援 開發創新回收生產線 在尋找解決方案的過程中，永佳決定與香港生產力促進局（生產力局）合作，共同開發一條無紡布回收及製造加工生產線。這條生產線的目標是從廢棄紡織品中提取可用材料，並製造可再利用的環保產品，例如地毯及其他無紡布製品。

為了讓這條生產線真正落實，生產力局的工程及技術專家團隊對此進行深入研究，先為永佳設計了一條全新的生產線，確保它能夠處理不同纖維成分的布料，同時針對永佳的需求提供機械改裝方案，以提高生產效率及產品質素。 但光有生產線仍不足夠，要真正實現回收再造，還需要克服技術上的挑戰。生產力局為此引入了一系列創新工藝，令紡織品回收過程更具效率。廢棄布料需經過消毒、切割、混合、針刺、加壓及加熱等多重處理，才能轉化為高質素的無紡布產品。這不僅加強了回收布料的加工技術，也確保了最終產品的耐用性與穩定性。

為了確保生產質素，生產力局還協助進行多輪產品研發與測試，包括拉力及拉伸測試，務求令最終產品達到市場標準。這些測試不僅讓永佳的環保產品更具競爭力，也為未來的擴展提供了技術保障。 智能化管理 提高生產線穩定性與效益 除了技術創新，生產力局還為永佳引入智能監測技術，讓生產線能夠即時收集和分析生產數據，以優化製造流程，提高產能及品質穩定性。這種智能化生產的管理模式，不僅讓回收工序變得更有系統，還讓企業能夠更靈活地應對市場需求的變化。

「這個項目不僅幫助我們提升生產效率，減少碳排放，還為香港環保產業開拓了新的發展方向。我們希望透過綠色科技實踐『新型工業化』及『新質生產力』，讓這條生產線成為香港前瞻性的環保項目。」Isabella 說到。 生產力局亦指出，這次合作項目展示了本地企業如何運用創新技術來應對市場變化，並強調智能化生產在推動可持續發展中的關鍵作用。透過專業的研發服務及創新科技，支持香港企業應用智能技術及綠色生產，推動企業發展之餘，同時兼顧社會利益。

展望未來 帶動更多企業邁向可持續發展 這條生產線的成功，讓永佳踏出了環保回收產業轉型的關鍵一步。目前，這條生產線每小時可處理500公斤廢棄紡織品，每日最少可處理4噸，大幅提升了回收效率，使大量紡織廢料得以升級再造，減少對環境的負擔。 隨着全球對綠色生產的需求不斷增加，永佳的成功經驗或將成為其他企業的參考範例，推動更多本地企業投資於可持續發展及智能製造。未來，永佳計劃進一步擴展回收技術的應用範圍，並與不同品牌合作，促進香港的環保產業發展。

這場由生產力局與永佳攜手帶動的環保回收革命，無疑為香港的「新型工業化」發展提供了有力的示範，亦讓本地企業見證了科技創新如何為傳統產業帶來突破性轉型。